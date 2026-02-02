 “マフティーが観光地にいるわけないだろー！”「閃光のハサウェイ」ペーネロペーが立体化！一部カラーをリニューアルし、装い新たに登場 | RBB TODAY
“マフティーが観光地にいるわけないだろー！”「閃光のハサウェイ」ペーネロペーが立体化！一部カラーをリニューアルし、装い新たに登場

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』よりレーン・エイムが搭乗する「ペーネロペー」がフィギュア化。2026年2月2日（月）16時より予約が開始された。価格は30,800円（税込）。


『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』は、2021年6月に公開された映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の続編。反地球連邦政府運動「マフティー」のリーダーであるハサウェイ・ノア、数奇な出会いの末に不思議な力を持つ少女ギギ・アンダルシア、そして対峙する地球連邦軍のケネス・スレッグ大佐の3人の運命が交錯するヒューマンドラマが描かれる。

アムロとシャアの最後の決戦を描いた『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』の世界観を色濃く引き継ぐ、シリーズの生みの親である富野由悠季による小説を映画化。2021年6月に劇場公開された第1章は、ハードでリアリスティックな戦闘演出とキャラクターたちの繊細な会話劇・心理描写が話題を呼び、観客動員数108万人を超える大ヒットを記録した。


このたび登場するのは「ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ RX-104FF ペーネロペー（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイVer.）[Re:Coordinate]」。地球連邦軍のパイロット、レーン・エイムが搭乗する機体だ。


本フィギュアは特徴的なフライト・フォームへとパーツを差し替えることなく変形可能。さらに、ペーネロペー専用の装備を多彩なギミック付きで再現している。


また、オデュッセウスガンダムとFFユニットの分離が可能となっており、並べて2機を飾ることもできる。


特典としてカトキハジメ氏のイラストとpablo uchida氏のイメージビジュアルを使用したオリジナルスリーブが付属される。


カトキハジメ氏プロデュースによりアニメ版デザインが商品化。別売りの「ファンネル・ミサイルオプションパーツセット」と組み合わせれば、ファンネル・ミサイル発射シーンをイメージしたディスプレイが可能となっているので、ぜひチェックしてほしい。


■商品概要
商品名：ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ RX-104FF ペーネロペー（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイVer.）[Re:Coordinate]
価格：30,800円(税込)
予約受付開始：2026年2月2日(月) 16時
登場作品：機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
主な商品内容
・本体（オデュッセウスガンダム）
・交換用手首パーツ左右各2種
・FF（フィックスド・フライト）ユニット
・ビーム・ライフル
・ビームエフェクトパーツ×2
・エネルギーパック一式
・ジョイントパーツ一式
・専用台座一式
主な商品素材：ABS、PVC製
商品サイズ：
オデュッセウスガンダム：全高約185mm
ペーネロペー：全高約260mm

(C)創通・サンライズ

《animeanime》

