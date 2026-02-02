スレンダーな台湾美女が大鎌を手に美脚を披露！『アークナイツ』ラ・プルマの美貌に酔いしれる | RBB TODAY

11月1日～2日の2日間、台湾台北市の花博公園争艶館で、同人誌即売会「Petit Fancy 開拓動漫祭43（通称、台湾PF）」が開催されました。実は夏と冬の年2回開催されている台湾最大級の同人イベント「Fancy Frontier（通称、台湾FF」と同じ主催が運営しており、海外コスプレイヤーの参加は少ないものの、台湾中のコスプレイヤーが集まります。

台湾の同人イベントの中心はコスプレイヤーと言われるほどコスプレ熱が高く、コスプレ撮影広場は人気コスプレイヤーから初心者コスプレイヤーまで、所かまわず大勢のカメラマンの囲み撮影が展開。同イベントではコスプレイヤーの「牧七」さんが、『アークナイツ』の「ラ・プルマ」を披露しました。大鎌を構える姿が迫力て満点、さらに美太ももが輝いていました。

ラ・プルマ『アークナイツ』／牧七（Instagram：makina_cosplay）

モデル：牧七（Instagram：makina_cosplay）

撮影：乃木章（X：@Osefly）

アシスタント：ユウセイ（X：@yu_sei_tw）