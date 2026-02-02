和食さと、“牡蠣づくし”の贅沢弁当から鍋焼きうどんまで！5日から期間限定テイクアウト商品を発売 | RBB TODAY

和食さとは、テイクアウト限定企画「牡蠣まつり」を5日から25日までの期間限定で開催する。今回は、身のふっくら感と濃厚な旨みが特長の広島県産牡蠣を使用し、牡蠣の美味しさを楽しめるテイクアウトメニューが限定販売される。

和食さと お持ち帰り限定企画『牡蠣（かき）まつり』

「牡蠣三昧弁当」は税込1,262円で、牡蠣フライ、味付け牡蠣、牡蠣ご飯を詰め合わせた、牡蠣づくしの満足感あふれる一品だ。

「牡蠣たっぷり鍋焼きうどん」は税込1,186円で、牡蠣の旨みが染みわたる、寒い日にぴったりの温かい鍋料理となっている。たっぷりの牡蠣から出るコク深いだしと、もちもちのうどんが相性抜群だ。

「牡蠣たっぷり鍋焼きうどん」（税込1,186円）

新登場の「牡蠣フライの玉子とじ丼」は税込970円で、牡蠣の旨みと玉子のまろやかさが広がり、サクッと濃厚、やさしい味わいの丼仕立てとなっている。

「牡蠣フライの玉子とじ丼」（税込970円）

「季節の特選天重<早春>」は、通常価格税込1,402円のところ、特別価格税込1,294円で提供する。牡蠣、たら白子など旬の食材を使用した天ぷらを盛り込んだ、彩り豊かな特選天重だ。

季節の特選天重＜早春＞ 特別価格（税込1.294円）

販売期間は2月5日から2月25日まで、テイクアウト販売時間は11時から22時となっている。対象店舗は和食さと全店201店舗だ。