「エヴァンゲリオン」とローソンがコラボ！綾波、アスカたちのステッカー配布や、「劇場版Blu-ray BOX」が抽選で当たる | RBB TODAY





ローソンにて、「エヴァンゲリオン」とのコラボキャンペーンが2月3日より開催されます。

◆ローソンと「エヴァンゲリオン」がコラボ！

ローソンと「エヴァンゲリオン」のコラボが決定しました。キービジュアルには「シンジ」「綾波レイ」「アスカ」「初号機」が登場。同イラストを使用した各種グッズが展開されます。

まずは先着・数量限定の「オリジナルステッカー」配布キャンペーン。対象のエナジードリンクを2本購入すると1枚プレゼントされ、ラインナップは全5種類です。

また、対象のエナジードリンク購入時にPontaカードまたはdポイントカードを提示して貯まるポイントを利用して、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版+シン・エヴァンゲリオン劇場版 Blu-ray BOX（Blu-ray）」「オリジナルアクリルブロック」「モンスターエナジー355ml 1ケース」が当たる抽選に応募できます。

■オリジナルステッカー









■ヱヴァンゲリヲン新劇場版+シン・エヴァンゲリオン劇場版 Blu-ray BOX（Blu-ray）





■オリジナルアクリルブロック





■モンスターエナジー355ml 1ケース





ローソンと「エヴァンゲリオン」のコラボキャンペーンは、2026年2月3日より開始。詳細はコラボ特設ページをご確認ください。