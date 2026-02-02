 「エヴァンゲリオン」とローソンがコラボ！綾波、アスカたちのステッカー配布や、「劇場版Blu-ray BOX」が抽選で当たる | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

「エヴァンゲリオン」とローソンがコラボ！綾波、アスカたちのステッカー配布や、「劇場版Blu-ray BOX」が抽選で当たる

エンタメ その他
注目記事
「エヴァンゲリオン」とローソンがコラボ！綾波、アスカたちのステッカー配布や、「劇場版Blu-ray BOX」が抽選で当たる
  • 「エヴァンゲリオン」とローソンがコラボ！綾波、アスカたちのステッカー配布や、「劇場版Blu-ray BOX」が抽選で当たる
  • 「エヴァンゲリオン」とローソンがコラボ！綾波、アスカたちのステッカー配布や、「劇場版Blu-ray BOX」が抽選で当たる
  • 「エヴァンゲリオン」とローソンがコラボ！綾波、アスカたちのステッカー配布や、「劇場版Blu-ray BOX」が抽選で当たる
  • 「エヴァンゲリオン」とローソンがコラボ！綾波、アスカたちのステッカー配布や、「劇場版Blu-ray BOX」が抽選で当たる
  • 「エヴァンゲリオン」とローソンがコラボ！綾波、アスカたちのステッカー配布や、「劇場版Blu-ray BOX」が抽選で当たる
  • 「エヴァンゲリオン」とローソンがコラボ！綾波、アスカたちのステッカー配布や、「劇場版Blu-ray BOX」が抽選で当たる

ローソンにて、「エヴァンゲリオン」とのコラボキャンペーンが2月3日より開催されます。

◆ローソンと「エヴァンゲリオン」がコラボ！

ローソンと「エヴァンゲリオン」のコラボが決定しました。キービジュアルには「シンジ」「綾波レイ」「アスカ」「初号機」が登場。同イラストを使用した各種グッズが展開されます。

まずは先着・数量限定の「オリジナルステッカー」配布キャンペーン。対象のエナジードリンクを2本購入すると1枚プレゼントされ、ラインナップは全5種類です。

また、対象のエナジードリンク購入時にPontaカードまたはdポイントカードを提示して貯まるポイントを利用して、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版+シン・エヴァンゲリオン劇場版 Blu-ray BOX（Blu-ray）」「オリジナルアクリルブロック」「モンスターエナジー355ml 1ケース」が当たる抽選に応募できます。

■オリジナルステッカー



■ヱヴァンゲリヲン新劇場版+シン・エヴァンゲリオン劇場版 Blu-ray BOX（Blu-ray）


■オリジナルアクリルブロック


■モンスターエナジー355ml 1ケース


ローソンと「エヴァンゲリオン」のコラボキャンペーンは、2026年2月3日より開始。詳細はコラボ特設ページをご確認ください。


マックスファクトリー[Max Factory] PLAMAX シン・エヴァンゲリオン劇場版 AAAヴンダー ノンスケール 組み立て式プラモデル
￥8,701
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
海洋堂 (KAIYODO) アートプラ ARTPLA SCULPTURE WORKS ヱヴァンゲリヲン新劇場版 エヴァンゲリオン仮設5号機 決闘ベタニアベース ノンスケール 未塗装 プラスチックモデルキット AP051
￥7,150
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《編集部@INSIDE》

関連記事

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連リンク

関連ニュース

ピックアップ

page top