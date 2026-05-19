“別人級”のビジュアル…元K-POPアイドル、「整形説」が再浮上？中国での近況に注目 | RBB TODAY

ガールズグループAOA出身の歌手・チョアが、見違えるほど変化したビジュアルで注目を集めた。

チョアは5月18日、自身のSNSに「2026.5.17. 南京」と投稿し、中国・南京での近況を公開した。

【写真】チョア、“別人級”の最新ビジュアル

公開された写真の中でチョアは、中国・南京で華やかかつ余裕のある日常を満喫している様子。高級ホテルのラウンジでは、上品なビジュアルとさらに深みを増した雰囲気を漂わせていた。

チョアはグレーのカーディガンにロングスカートを合わせ、エレガントな魅力を披露。トレードマークともいえた金髪ボブヘアから、落ち着いたミディアムヘアへとイメージチェンジし、成熟した上品な魅力を際立たせた。特に、以前と比べて大きく印象が変わったように見えるビジュアルが注目を集めた。

（写真＝チョアInstagram）

一方でチョアは、整形疑惑に関する噂については否定している。彼女はあるYouTube番組で、「最近しばらく休んでいたこともあって、“ああだこうだ”という話が出ている。黙っていると既成事実のようになっていく気がした」とし、「あまりにも度を越えたものについては、自分で対処しなければと思った。ここ1～2年は弁護士にも会っていた。意図せず問題が生じてしまい、いろいろ大変な一年だった」と明かした。

チョアは2012年にAOAのメンバーとしてデビューし、2017年6月にグループを脱退。脱退後には結婚説も浮上したが、「良い時期にグループを辞めたので、人々には理解できなかったのだと思う。“結婚以外に辞める理由があるの？”という流れになって、噂が広がっていった。私は結婚していないし、結婚したいと思っている」と説明している。

（記事提供＝OSEN）

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