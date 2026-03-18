森香澄、“可愛さ”と“上品さ”を兼ね揃えたスタイルで『Ray』表紙を飾る！ | RBB TODAY

23日に発売される、女性ファッション誌『Ray』（DONUTS）5月号が発売される。今号は、通常版の表紙をバラエティー番組やドラマ等で活躍中の森香澄が飾っている。

森は2025年7月号での初表紙から早くも2度目の登場。重厚感のある黒背景に森の透明感が際立つ表紙は、春めく色合いのバンダナを頭に巻いたロマンティックな装いとなっている。

中面のカバーガール企画「トレンドと品のよさを詰め込んで 森香澄の夏先取り肌見せすたいる」では、森が「ぷりかわ」な肌見せスタイルを披露。大胆なキャミワンピのスタイリングから、アウターの中にこっそり仕込む肌見せまで、あざとさも上品さも可愛らしさも大人っぽさも、全てが叶う欲張りコーデを紹介している。 さらに森は、「めざしているのは、かわいらしさと上品さを兼ね備えたヘルシーな肌見せ。」と語り、プライベートでの着こなしルールや、より可愛く魅せるためのボディケア事情も特別に公開。肌見せに挑戦してみたい読者に向けたワンポイントアドバイスも必見だ。

《2026年5月号特別版表紙:大橋和也(なにわ男子)＆寺西拓人(timelesz)》

特別版の表紙には、なにわ男子・大橋和也とtimelesz・寺西拓人が飾る。品のあるスーツスタイルに重厚感のあるアクセサリーを効かせた、大人の色気と遊び心が混ざり合うビジュアルを披露。普段は笑顔が印象的な2人だが、しゃがみこんでクールな眼差しをこちらに向ける姿に魅了される一枚となっている。 カバーボーイ企画「予想外コンビがここで交わる理由 真逆なふたり」では、一見真逆に見えても並ぶと不思議と空気がひとつになる、そんな2人の絶妙な距離感から生まれる「メロい」ひとときを届ける。楽しそうな雰囲気が伝わるラフな密着ショットや、表紙にも起用されたクールなスタイリングが楽しめる。

インタビューでは、二択の質問から相違点と共通点を紐解き、今後仲を深めるためにやってみたいことや行きたい場所、さらにはグループ活動に対する想いなどを深掘りした。初共演にしてW主演となる舞台『AmberS -アンバース-』について、大橋は「頼りながらも一緒に頑張っていきたいなと思いました。」、寺西は「パフォーマンスに対してすごく貪欲な方だから、一緒にやるのは安心だし楽しみですね。」と、それぞれの今の気持ちをたっぷりと語った。 さらに特別版には、大人の余裕と爽やかさのどちらも堪能できる、永久保存版のスペシャル両面ピンナップも付属する。

今号の大特集は「本当に買うべき服 着回しの名品たち」。同じ服なのになぜか違って見える名品アイテムを、森香澄やRayモデルら憧れのオシャレガールたちに徹底取材した。『Ray』のスタイリスト5人に聞いたプロの着回しテクや、10個のコスメで様々なトレンド顔になれるメイク着回しなど、毎日違う自分になれるためのヒントを大公開する。 また、ストーリー仕立ての「彼とシェアしたい♡ふたりの距離が近づくペア着回しのススメ」企画では、ワードローブをシェアする大学生カップルを、俳優・モデルの髙橋大翔とRay専属モデルの本田紗来が演じる。

「沼らせ乙女の日常」企画には、Ray専属モデルの乃木坂46・金川紗耶が登場。気取っていないのにさりげなくオシャレで凛としている、派手ではないのになぜか目で追ってしまう魅力的な女の子。「やんちゃん」が演じる、誰もが恋するような「沼らせガール」の日常は必見だ。 さらに連載企画「LOVE PERSON」では、『Ray』初登場となる注目俳優の松本怜生を深掘り。美しい顔立ちとユーモアを併せ持つ「ツンデレ猫系男子」の素顔に、仕事・プライベート・恋愛の3つのテーマから迫る。