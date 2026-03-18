政治利用しているとの批判も…BTS新譜の“色”にファンから不満の声、所属事務所がコメント | RBB TODAY

BTSのカムバックが目前に迫る中、所属事務所のHYBEが公演の演出に使用される“色”についてコメントを発表した。

3月18日、BIGHIT MUSICは「光化門（クァンファムン）広場での公演に使用される赤色は、新アルバム『ARIRANG』のキーカラーを適用したものだ。ソウル市もHYBEの要請に従い、赤色を活用している。大衆文化イベントを過度に政治的な観点で解釈しないようお願いしたい」と明らかにした。

【画像】紫ではないと批判されたBTSのイメージビジュアル

BTSは来る21日、ソウルの光化門広場にて新アルバムのリリース記念公演を開催する。これに合わせ、ソウル市は南山（ナムサン）ソウルタワーやロッテワールドタワーなど、ソウル全域の主要ランドマークに赤い照明を点灯する予定だ。

しかし、一部のファンからは「BTSとARMY（BTSファン）を象徴する色は紫であるはずだ」という声が上がった。さらに、ソウル市が一方的に政治的な意味も持つ“赤”へと変更し、政治的な道具として利用しようとしているのではないかという批判も噴出していた。

これに対しHYBE側は、今回の赤色はあくまでアルバムのコンセプトに基づくものであり、文化イベントに対する政治的な憶測を控えるよう改めて強調した形だ。

（画像＝BIGHIT MUSIC）BTS

（画像＝BIGHIT MUSIC）今回のイベントのイメージビジュアル

（記事提供＝OSEN）

■【写真】BTS内部に広がる“不満”、復帰を前に異変か

■【写真】JIMIN、カムバック控え練習室で自撮り

■【写真】BTS、『ARIRANG』グループ写真を初公開！