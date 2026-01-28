 2.5次元モデル・あまつまりな、“美くびれ”ビキニで大人の魅力！5th写真集より先行カット公開 | RBB TODAY
2.5次元モデル・あまつまりな、“美くびれ”ビキニで大人の魅力！5th写真集より先行カット公開

あまつまりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト
　27日発売の『FLASH』（光文社）最新号に、「2.5次元モデル」として活躍するあまつまりなが登場している。

　誌面では、通算5冊目となる最新写真集からの先行カットを独占掲載。タイを舞台に、これまでにない「妖しさ」や「奇妙さ」といったエッセンスを加えた内容となっている。

　公開されたのは、陽光きらめく水面をバックに、淡いパープルのビキニ姿で佇む透明感あふれる一枚。美しくくびれたボディラインが印象的なカットとなっている。誌面ではこのほか、ナイトクラブでのボンデージ衣装なども披露している。


2.5次元モデル・あまつまりな、セクシーすぎるボディスーツ姿！本人史上最大露出に挑戦した5th写真集が発売決定 | RBB TODAY
画像
あまつまりなの5冊目写真集はタイで昼と夜の二面性を表現し、大胆衣装や肌見せを敢行。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/16/242419.html続きを読む »

あまつまりな、ガーターベルトに“際どい”ランジェリーで色気ムンムン！「女神」「もはや芸術」 | RBB TODAY
画像
あまつまりながセクシーなランジェリー姿を披露し、ファンから絶賛された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/30/232518.html続きを読む »

わくわく製作所 あまつまりな 2026年 壁掛け カレンダー CL26-0280
￥3,356
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

週刊FLASH（フラッシュ） 2026年2月10日・17日号（1801号） [雑誌]
￥599
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

