2.5次元モデル・あまつまりな、“美くびれ”ビキニで大人の魅力！5th写真集より先行カット公開 | RBB TODAY

27日発売の『FLASH』（光文社）最新号に、「2.5次元モデル」として活躍するあまつまりなが登場している。
誌面では、通算5冊目となる最新写真集からの先行カットを独占掲載。タイを舞台に、これまでにない「妖しさ」や「奇妙さ」といったエッセンスを加えた内容となっている。
公開されたのは、陽光きらめく水面をバックに、淡いパープルのビキニ姿で佇む透明感あふれる一枚。美しくくびれたボディラインが印象的なカットとなっている。誌面ではこのほか、ナイトクラブでのボンデージ衣装なども披露している。
