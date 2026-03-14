アイドル出身韓国女優、“授かり婚”を公表「順序が少し変わってしまったが、より特別な始まりに」 | RBB TODAY

ガールズグループSONAMOO出身の女優ナヒョンが、結婚前の妊娠を告白した。

3月14日、ナヒョンは自身のSNSに「結婚を準備していたなか、私たちのもとに大切な贈り物が先にやってきた」として、「慎重に過ごしてきたが、安定期に入ったため、こうしてお知らせする」と投稿した。

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続けて、「順序が少し変わってしまったが、私たちにとってはより特別な始まりになった」として、「結婚式は少しゆっくり準備して、おそらく約1年後に行うことになりそうだ。温かく祝福していただけると幸いだ」と付け加えた。

（写真提供＝OSEN）ナヒョン

ナヒョンが文章とともに公開した写真には、超音波写真とベビー服、結婚指輪が収められており、目を引いた。

（写真＝ナヒョンInstagram）

なお、2015年にSONAMOOとしてデビューしたナヒョンは、2019年の脱退後に女優業に転向し、tvN『九尾狐伝1938』、映画『アイドルレシピ～夢の隠し味～』『8人の容疑者たち』（原題）などに出演した。

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