BTS、ワールドツアー北米・欧州の全41公演が完売！米3都市で追加公演も決定 | RBB TODAY

27日、BTSのワールドツアー「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'」において、北米および欧州の予約対象公演（計41公演）のチケットが完売した。同ツアーの北米・欧州公演は1月24日まで先行予約を実施。予約開始直後からスタジアム規模の会場を含む各公演でチケットが売り切れた。

北米公演は、4月25日・26日および28日に米フロリダ州タンパのレイモンド・ジェームス・スタジアムで行われる公演を皮切りに本格的にスタート。エルパソ、メキシコシティ、スタンフォード、ラスベガスなど複数都市での開催を予定している。また、タンパ、スタンフォード、ラスベガスの3都市では、現地での反響を受けて各都市1公演ずつ追加開催が決定した。

欧州公演は、6月26日・27日にスペイン・マドリードのリヤド・エア・メトロポリターノで開幕。ベルギー・ブリュッセル、英国・ロンドン、ドイツ・ミュンヘン、フランス・パリなど主要都市での開催が予定されている。さらに北米では、エルパソのサン・ボウル・スタジアム、スタンフォードのスタンフォード・スタジアム、フォックスボロのジレット・スタジアム、ボルチモアのM&Tバンク・スタジアム、アーリントンのAT&Tスタジアムなどで、韓国アーティストとして初の単独公演を行う。

ツアーは4月9日に韓国・高陽（コヤン）総合運動場主競技場で開幕。高陽公演は先行予約のみで3公演が完売したという。4月17日・18日の東京ドーム公演を経て、北米、欧州、南米、アジアなど複数地域での開催を予定している。このほか、今後チケット発売を控える地域も残されており、日本や中東などでの追加公演も予告されている。