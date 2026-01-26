 齊藤京子、『アナザースカイ』地上波未公開映像がYouTubeで公開！7年ぶりの韓国・ソウルで「どうしても食べたかったもの」とは？ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
齊藤京子、『アナザースカイ』地上波未公開映像がYouTubeで公開！7年ぶりの韓国・ソウルで「どうしても食べたかったもの」とは？

齊藤京子【写真：竹内みちまろ】
　26日、ドキュメンタリー＆紀行番組『アナザースカイ』（日本テレビ系）の公式YouTubeチャンネルが動画を投稿。1月24日放送回に登場した元日向坂46の齊藤京子が、韓国・ソウルで過ごす地上波未公開映像が披露された。

　公開された動画は「【地上波未公開】齊藤京子 念願の〇〇に大興奮 IN ソウル」と題されたもの。齊藤にとってソウルは7年ぶりの訪問で、「メンバーや家族と何回も行こうと試みたんですけど、どうしてもスケジュールが合わなくて」と振り返った。また、日本でも新大久保に週2で通うほどの韓国好きであることも明かしている。

　今回、齊藤がどうしても食べたかったというのが「イチゴパフェ」だ。かつて流行した「カフェ ド パリ」のイチゴパフェに憧れ、日本でも似たものを探していたという。しかし、「憧れの店のソウル支店はなくなってしまっていた」と知ると、齊藤は「わー、もうなくなっちゃったんだ」と肩を落とした。そこで、携帯の音声検索機能を使って「ソウルで話題のイチゴパフェがおいしいお店を教えて」とリサーチ。AIアシスタントに導かれ、季節のフルーツデザートが人気のカフェへと向かった。

　店に到着すると、齊藤はメニューを指さし「これだ！ めっちゃおいしそう！」と大興奮。いくつもイチゴが積み重なったパフェが運ばれてくると、「これ、どうしたらいいの？ 絶対倒しちゃうよ」とうれしい悲鳴を上げた。恐る恐るスプーンを運び、「うまっ……」と目を見開くと、続けて「イチゴがめっちゃ甘くて、生クリームが甘すぎないからちょうどいい」と絶賛。さらに、「イチゴのスイーツで尽くされたパフェというより、“イチゴのパフェ”みたいな感じ」と独特の表現で素材の良さを熱弁し、「夢が叶いました」と満面の笑みを見せていた。

【地上波未公開】齊藤京子 念願の〇〇に大興奮 IN ソウル（アナザースカイ公式YouTubeチャンネルより）


