齊藤京子、『アナザースカイ』に登場！初主演映画の韓国訪問　 | RBB TODAY

1月17日、ドキュメンタリー＆紀行番組『アナザースカイ』（日本テレビ系）の番組公式Xが更新。元日向坂46のメンバーで、1月23日に初主演映画『恋愛裁判』の公開を控える齊藤京子が、1月24日放送回に登場することが発表された。今回の舞台は韓国で、初主演映画をきっかけに訪れた釜山にも足を運んでいるという。

同番組は、「夢の数だけ空がある」をテーマに、ゲストが自身にゆかりのある地を訪れ、人生観や仕事観について語るドキュメンタリー番組。齊藤がまず訪れたのは「映画の殿堂（釜山シネマセンター）」。釜山国際映画祭が行われる場所としても知られ、齊藤にとっては約3ヶ月ぶりの再訪になったという。思い出の地で何を語ったのか、放送で明かされる。

続く19日の投稿では、映画にまつわるエピソードに加え、ソウル・聖水（ソンス）でのオフの表情も公開。現地で愛される人気店「無垢屋（ムグオク）」を訪れた写真が披露され、齊藤が堪能したのは「サムゲ定食」だという。投稿では「お肌がキレイになりそう！」といった感想も添えられており、多忙な日々の合間のリラックスした様子がうかがえる。

なお、放送時期は初主演映画の公開タイミングとも重なる。雑誌『SWITCH』2月号（1月20日発売）では、深田晃司監督との企画・脚本・監督作『恋愛裁判』に関するインタビュー掲載も予定されている。番組告知には「京子さんがついにこの番組に 観ます！」「いろいろなお話が聞けそうで、楽しみです」「スープ飲んでるきょんこ可愛い～！」などの反響が寄せられている。

※24日放送『アナザースカイ』に出演する齊藤京子（アナザースカイ公式Xより）