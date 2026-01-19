 齊藤京子、『アナザースカイ』に登場！初主演映画の韓国訪問　 | RBB TODAY
齊藤京子、『アナザースカイ』に登場！初主演映画の韓国訪問　

齊藤京子【写真：竹内みちまろ】
  • 齊藤京子【写真：竹内みちまろ】

　1月17日、ドキュメンタリー＆紀行番組『アナザースカイ』（日本テレビ系）の番組公式Xが更新。元日向坂46のメンバーで、1月23日に初主演映画『恋愛裁判』の公開を控える齊藤京子が、1月24日放送回に登場することが発表された。今回の舞台は韓国で、初主演映画をきっかけに訪れた釜山にも足を運んでいるという。

　同番組は、「夢の数だけ空がある」をテーマに、ゲストが自身にゆかりのある地を訪れ、人生観や仕事観について語るドキュメンタリー番組。齊藤がまず訪れたのは「映画の殿堂（釜山シネマセンター）」。釜山国際映画祭が行われる場所としても知られ、齊藤にとっては約3ヶ月ぶりの再訪になったという。思い出の地で何を語ったのか、放送で明かされる。

　続く19日の投稿では、映画にまつわるエピソードに加え、ソウル・聖水（ソンス）でのオフの表情も公開。現地で愛される人気店「無垢屋（ムグオク）」を訪れた写真が披露され、齊藤が堪能したのは「サムゲ定食」だという。投稿では「お肌がキレイになりそう！」といった感想も添えられており、多忙な日々の合間のリラックスした様子がうかがえる。

　なお、放送時期は初主演映画の公開タイミングとも重なる。雑誌『SWITCH』2月号（1月20日発売）では、深田晃司監督との企画・脚本・監督作『恋愛裁判』に関するインタビュー掲載も予定されている。番組告知には「京子さんがついにこの番組に　観ます！」「いろいろなお話が聞けそうで、楽しみです」「スープ飲んでるきょんこ可愛い～！」などの反響が寄せられている。

※24日放送『アナザースカイ』に出演する齊藤京子（アナザースカイ公式Xより）


「もう、自分の気持ちに嘘をつくのが嫌だったからです。」齊藤京子初主演映画『恋愛裁判』台詞入りキャラビジュアルが公開！ | RBB TODAY
画像
深田監督の映画『恋愛裁判』はアイドルの恋愛禁止と葛藤を描き、ルールと感情の対比をテーマにした作品。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/23/241439.html続きを読む »

齊藤京子、デコルテ露出の“ドレスショット”投稿！アイドル時代からグッと大人っぽく… | RBB TODAY
画像
3月1日、2日開催の「Disney on CLASSIC Premium 『アラジン』イン・コンサート」に出演した元日向坂46の齊藤京子。3日に自身のインスタグラムを更新し、デコルテあらわなオフショットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/03/04/226907.html続きを読む »

《平木昌宏》

