元AKB48・鈴木優香、自身初のカレンダー発売決定！ランジェリー姿の先行カット公開 | RBB TODAY

元AKB48・鈴木優香、自身初のカレンダー発売決定！ランジェリー姿の先行カット公開

　3月18日、元AKB48のメンバーでチャンネル登録者数50万人超のYouTuber・鈴木優香が、自身初となる4月始り卓上カレンダーをワニブックスから発売する。今回は同作発売に伴い、先行カット2点も公開された。

　今回のカレンダー撮影のテーマは「グラビア」。YouTube配信の傍ら、グラビアクイーンとしても人気の鈴木。寝起きの素っぽい表情から、洋館でのシックでセクシーな姿まで、365日その魅力に触れられる商品となっている。

『鈴木優香カレンダー 2026.4-2027.3』（C）ワニブックス

　鈴木はコメントで、「今回、初めてのカレンダーを発売させていただくことになりました！応援してくださっている皆さんのおかげで、こうして形にできて本当に嬉しいです！ありがとうございます！毎月ページをめくるたびに、少しでも元気になったり、笑顔になってもらえたら嬉しいなと思っています。皆さんの毎日のそばに、そっと寄り添えるカレンダーになりますように！（陰から監視してます）ぜひ1年間、一緒に過ごしてもらえたら嬉しいです！」と喜びを語った。

　なお、3月21日13時からはSHIBUYA TSUTAYAで発売記念イベントが開催される予定だ。鈴木は静岡県出身の25歳。身長163cmで、チャンネル登録者数50万人を超えるユーチューバーであり、モデル、グラビアと多岐にわたり活動している。


《アルファ村上》

