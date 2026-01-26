日向坂46・五期生曲「好きになるクレッシェンド」MV公開&先行配信スタート！片山紗希が初センター | RBB TODAY

26日、日向坂46・16thシングル『クリフハンガー』に収録される五期生楽曲「好きになるクレッシェンド」のミュージックビデオ（MV）が公式YouTubeチャンネルにて公開され、あわせて同曲の先行配信も開始された。

同楽曲では片山紗希が初めてセンターを務める。 MVはアイスホッケーをテーマに制作された。映像では、ユニフォームを着用したメンバーがリンクでパフォーマンスする様子や、加入から約1年となる五期生の姿が描かれている。

日向坂46

16thシングル『クリフハンガー』は、今週1月28日に発売される。初回仕様限定盤（TYPE-A・B・C・D）と通常盤の全5形態でのリリースとなる。初回仕様限定盤には特典映像として、Blu-rayに「日向坂46 ARENA TOUR 2025『MONSTER GROOVE』~Director's Cut Collections~」の前編・中編・後編（TYPE-A～C）、およびドキュメンタリー「ひなたの裏側~the other side of HINATA~」（TYPE-D）がそれぞれ収録される。また、封入特典として応募特典シリアルナンバーとメンバー生写真が付属する。価格は初回仕様限定盤が各2,000円（税込）、通常盤が1,200円（税込）。

シングルのリリースに加え、今後のライブスケジュールも発表されている。1月29日にはTOYOTA ARENA TOKYOにて「松田好花 卒業セレモニー」が開催される。同会場では2月17日・18日に「16th Single ひなた坂46LIVE」が行われるほか、4月4日・5日には横浜スタジアムにて「7回目のひな誕祭」が開催される予定だ。

※日向坂46・五期生楽曲『好きになるクレッシェンド』MUSIC VIDEO