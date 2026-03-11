「G-DRAGONが惚れた理由が分かった」IZ*ONE出身チェ・イェナ、新曲コラボ相手のセンスに感嘆 | RBB TODAY

ガールズグループIZ*ONE出身の歌手チェ・イェナが、タレントのチョン・ヒョンドンとの制作秘話を明かした。

3月11日午後、チェ・イェナはソウルのCGV狎鴎亭（アックジョン）にて5thミニアルバム『LOVE CATCHER』の発売記念記者会見を開催し、新アルバムについて語った。

【写真】チェ・イェナ、BTS・JINとペアルック2SHOT

今回のアルバムは、豪華なフィーチャリングラインナップでも注目を集めている。ラッパーのディンディンやタレントのチョン・ヒョンドンをはじめ、インディーズシーンで注目を集めるMRCH、歌手のポール・キムが歌唱や作詞に参加。さらに、収録曲『April Cat』には、“Z世代のロックスター”として話題のシンガーソングライターハン・ロロが作詞に加わり、作品の完成度をさらに高めた。

（写真提供＝OSEN）チェ・イェナ

収録曲『Because It's Spring (Feat. DinDin, Jung Hyung-don)』は、「春だからときめくのか、君のせいでときめくのか」と揺れ動く心情をユーモラスに表現した楽曲だ。 ディンディンとチョン・ヒョンドンがそれぞれの視点から伝えるウィットに富んだアドバイスが、聴く楽しさを倍増させる。

チェ・イェナは二人との作業について「味わい深く引き出してくれたので、楽曲が一層成功したのではないかと思います。ヒョンドンおじさんは、私がデビュー後に初めて出演したバラエティ番組で一緒にメンバーとして活躍したことがあります。その縁で時々連絡を取り合っていました。ディンディンさんは初対面でしたが、曲のイメージにぴったりだと思い、知人を通じてお願いしました」と明かした。

続けて「ヒョンドンおじさんは直接レコーディング室に来て作業をしてくれました。歌詞もその日のうちに書かれたものなんです。それなのに歌詞がとても素敵で、（バラエティ番組で共演経験のある）G-DRAGON先輩が惚れた理由が分かった気がしました。本当に格好よくて、その姿に感嘆するばかりでした」と振り返った。

なお、チェ・イェナの5thミニアルバム『LOVE CATCHER』は、本日（3月11日）午後6時に各種音楽配信サイトを通じてリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・イェナ プロフィール

1999年9月29日、韓国ソウル生まれ。チェ・イェナは本名。2018年に韓国Mnetによるオーディション番組『PRODUCE 48』で最終順位4位を獲得し、IZ*ONEのメンバーとしてデビュー。高音域のハスキーボイスから生まれる歌声は透明感にあふれており、ファンに愛されてきた。天真爛漫な性格で、日本のバラエティ番組などでも愛嬌たっぷりの表情や振る舞いで人気を博す。2022年1月にソロ歌手としてデビュー。俳優チェ・ソンミンを実兄に持つ。

■【写真】「まさか彼氏？」チェ・イェナの隣に写るイケメン

■【写真】チェ・イェナ、ツインテールの"アニメ級"ビジュ

■【写真】チェ・イェナ、ディズニーシーを満喫！「可愛すぎる」