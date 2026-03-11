板野友美、クールなオールブラックコーデで新愛車・レンジローバー・イヴォークを前に美脚披露！ | RBB TODAY

AKB48の元メンバーでタレントの板野友美が3月8日に公式インスタグラムを更新し、新しく購入したレンジローバー・イヴォークとの撮影ショットを公開した。

板野は「新車 と載せるはずだったのにだいぶ経ってしまい半年前の時差投稿」と切り出し、車を購入したことを報告。マットブラックのレンジローバー・イヴォークの前で、サングラスをかけてポーズを取っている自身の写真を公開した。

写真の中で板野はサングラスを着用し、黒のキャミソールトップにロング丈のブラックブーツを合わせたオールブラックコーデで統一。サテン素材のスタジャンを羽織りつつ、スタッズをあしらったミニスカートで美脚を披露していた。

ほかにも車体の横に立つショット、ドアを開けた状態で撮影したバックショットや車の後ろでサングラス越しに上を見上げるポーズなどを公開。さらに車のドアに寄りかかり、モデルさながらのポーズを取っている写真なども披露。さまざまなアングルから撮影された写真は、どれも板野の大人の色気とファッションセンスを際立たせる仕上がりとなっていた。

投稿の中で板野は、「汚れるのを恐れて車内土禁にしてる」「足元の砂が気になって毎回掃除機したりコロコロしたり落ち着かない」「Googleマップと車内ナビどっちも設定する。（トンネル入って電波なくなるから）」「好きな曲かけないと運転できない」「その上で携帯充電しながら運転したい」「サイドミラーの位置毎回気になる」など運転へこだわりをつづり、「我ながら、友美めんどくさ」と締めくくっていた。

このポストには「可愛いのにカッコいいって最強すぎ」「あら！素敵」「雑誌の表紙みたい」という声が集まっていた。

※【写真】板野友美がRANGE ROVEとショット

