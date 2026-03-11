鈴木おさむ、エレベーターの中での電話「どう思います？」にネットは？ | RBB TODAY

10日、元放送作家の鈴木おさむが自身の公式Xを更新。エレベーター内での通話マナーについて疑問を投げかけ、ネット上でさまざまな声が寄せられている。

この日、鈴木は「エレベーターの中での電話問題について」と切り出し、自身が遭遇した出来事を報告。「先ほどエレベーターに乗ったら5人の人が乗っていて、一人の男性が電話で話していた。こそこそじゃなくガッツリ話してました」と、エレベーター内で堂々と通話する人物がいたことを明かした。

これに対し、「これはありなのか？」と疑問を呈し、「電話の向こうの人もまさか、エレベーターの中で話してると思う」と推測。こうした光景を「年に1回くらい見る」とした上で、最後は「これどうですか？」と世間に問いかけている。

投稿には、「周りが見えない身勝手な感じではあります」「急を要するならエレベーターから降りて電話をするべきだと」「だめでしょ」といった声が寄せられた。一方で、「私は寛容です」「自分の家ではないので我慢するしかないですかね」「わたしはどうでもいいです」といった意見も寄せられている。

※鈴木おさむ、エレベーター内通話マナーに関する投稿（鈴木おさむの公式Xより）