密着バックハグも…ソ・イングク＆BLACKPINK・ジス、“距離感ゼロ”のデート風SHOTに「付き合ってる？」 | RBB TODAY

俳優のソ・イングクとBLACKPINK・ジスの、まるで本物の恋人のような親密なツーショットが公開された。

3月10日午後、ソ・イングクは「ギョンナムとミレ」というコメントとともに、自身のSNSに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ソ・イングクとジスが仲睦まじく「人生4カット（韓国版プリクラ）」を撮影する姿が収められている。

2人は本当のカップルと言われても不思議ではないほど距離感が近く、バリエーション豊かなポーズを披露。腕を組んだり、頬ハートを作ったり、さらにはバックハグまで、愛情あふれる姿でファンの視線を釘付けにした。

また、互いの目をじっと見つめ合いながら和気あいあいとした雰囲気を漂わせるなど、期待を上回るケミストリーを発揮している。

この投稿を見たファンからは「付き合ってる？（笑）」「2人ともかわいい」「最高」といったコメントが寄せられている。

2人は、最近配信がスタートしたNetflix新シリーズ『マンスリー彼氏』で共演中だ。同作は、現実に疲れ果てたウェブトゥーン編集者のミレ（演者ジス）が、仮想恋愛シミュレーションを通じて理想の恋愛を「サブスク（購読）」し、体験するというロマンチック・コメディ。劇中でジスはヒロインのミレを、ソ・イングクは相手役のギョンナムを演じ、熱い注目を集めている。

◇ソ・イングク プロフィール

1987年10月23日生まれ。本名同じ。2009年に韓国の音楽専門チャンネルMnetによる歌唱コンテスト『スーパースターK』に出場し、優勝。翌年5月にミニアルバム『Just Beginning』をリリースして正式デビューした。2012年からは俳優活動も活発になり、ドラマ『応答せよ1997』『彼女はキレイだった』『ショッピング王ルイ』などで人気俳優としての地位を確立。

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。2016年8月8日にBLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。

