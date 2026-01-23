 AKB48・伊藤百花＆川村結衣、仲睦まじい密着ショット！ナチュラルな笑顔を収めたグラビア披露 | RBB TODAY
AKB48・伊藤百花＆川村結衣、仲睦まじい密着ショット！ナチュラルな笑顔を収めたグラビア披露

AKB48・伊藤百花＆川村結衣©KADOKAWA／写真：熊木優
　AKB4819期生の伊藤百花と川村結衣が29日発売の『グラビアザテレビジョン』vol.82（KADOKAWA）に登場する。vol.80からスタートした「10年後もまた君に会いたい。」と題したAKB48の20周年記念スペシャル企画の第3回として、21年目を迎えたAKB48の次代を担う2人を特集する。

　伊藤は2月25日リリースの67枚目シングル「名残り桜」でセンターを務める。川村は同シングルで初の選抜メンバー入りを果たした。撮影では「プライベートでも一緒に過ごすことも多い」という2人だからこそ見せるナチュラルな笑顔や茶目っ気あふれる表情から、しっとりとした大人っぽさを感じさせるカットまで、2人の魅力を存分に収めたグラビアが披露される。

　インタビューでは2025年の20周年コンサートや年末の歌番組などへの出演を通して感じたことや、最新シングルでセンター、初選抜に選ばれたことへの意気込みなどを語った内容を収録する。2人のこれからのAKB48、自分自身についての思いがうかがえる内容となっている。


《アルファ村上》

