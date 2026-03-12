モスバーガー「テリヤキバーガー」がリニューアル！とろったまベーコンとチーズベーコン2種新登場 | RBB TODAY

モスバーガーは、18日から定番商品のテリヤキバーガーをリニューアル発売する。

モスバーガー 定番商品「テリヤキバーガー」をリニューアル

テリヤキバーガーは、1973年5月に日本のハンバーガーチェーンで初めて発売された商品。今回のリニューアルは4年ぶり7回目で、テリヤキソースの甘さを見直し、三温糖とりんごペーストを使用することで、やさしい甘さに仕上げた。

あわせて、味噌と醤油のバランスも見直し、醤油もろみやカツオの風味を加えることで、コクとうまみのあるキレのあるソースに改良した。今回のリニューアルに伴い、ダブルテリヤキバーガーとソイテリヤキバーガーも同時に刷新される。

「テリヤキバーガー」470円（税込）

また、同日には、バリエーション商品2種も発売する。

とろったまベーコン テリヤキバーガーは、テリヤキバーガーに半熟風たまごとベーコンを合わせた一品。厚めにカットしたオリジナルベーコンは、スモークチップで燻製し、店舗で焼き上げて提供する。数量限定で、なくなり次第終了となる。

「チーズベーコン テリヤキバーガー」590円（税込）

チーズベーコン テリヤキバーガーは、テリヤキバーガーにチーズと厚切りベーコンを組み合わせた。燻製の香りをきかせたベーコンに、テリヤキソースとチーズを合わせた商品で、5月中旬までの期間限定販売となる。

価格は、テリヤキバーガーが470円。プラス160円でパティを2枚に、プラス20円でソイパティに変更できる。とろったまベーコン テリヤキバーガーとチーズベーコン テリヤキバーガーは各590円で、プラス160円でパティを2枚に変更可能。全国のモスバーガー店舗で販売する。