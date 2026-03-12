生見愛瑠、“絶対領域”美脚に釘付け！ブラックミニ＆ロングブーツ姿披露 | RBB TODAY

モデルで俳優の生見愛瑠 が11日、自身のインスタグラムを更新。映画イベントに登壇した際のブラックミニスカート＆ロングブーツ姿を公開し、注目を集めている。
生見は、3月20日公開の映画『君が最後に遺した歌』で、ヒロイン役を務める。投稿では「君歌イベントありがとうございました 公開まで1週間となりどきどきです お楽しみに！」とコメントし、公開を目前に控えた心境をつづった。
写真では、黒地に花柄のトップスに光沢のあるブラックのミニスカートを合わせ、膝上丈の黒のレザーロングブーツを着用。ミニ丈とブーツの間からのぞく“絶対領域”が際立つコーディネートで、すらりとした美脚が印象的なスタイルを披露している。シックなブラックコーデが、都会的で洗練された雰囲気を漂わせている。
コメント欄には「オシャレで綺麗」「カッコ可愛い」「めるるのブーツ姿映えるー！」などの声が寄せられ、反響を呼んでいる。
