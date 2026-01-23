 日向坂46・藤嶌果歩、リラックスした部屋着姿を披露！本日発売の『アップトゥボーイ』より誌面カット公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
日向坂46・藤嶌果歩、リラックスした部屋着姿を披露！本日発売の『アップトゥボーイ』より誌面カット公開

誌面カット『アップトゥボーイvol.359』（C）ワニブックス
  • 誌面カット『アップトゥボーイvol.359』（C）ワニブックス
  • 裏表紙『アップトゥボーイvol.359』（C）ワニブックス
  • 表紙『アップトゥボーイvol.359』（C）ワニブックス
  • 誌面カット『アップトゥボーイvol.359』（C）ワニブックス

　日向坂46の藤嶌果歩が、23日発売の『アップトゥボーイ』vol.359（ワニブックス）で、1年ぶりに表紙巻頭を飾った。今回、同誌より紙面カットが公開された。

　同誌では、藤嶌の最新グラビアを20ページにわたり掲載。冬の海辺で見せる元気いっぱいの等身大の姿や、スタジオでのリラックスした部屋着姿など、ほっこりとした可愛らしさを披露している。バリエーション豊かな衣装とともに、その多面的な魅力を切り取った内容となっている。

表紙『アップトゥボーイvol.359』（C）ワニブックス

　2025年を振り返った藤嶌は「とても濃密で充実していて、あっという間でした。特に、地元の北海道でお仕事する機会をたくさんいただけました。エスコンフィールドでのファーストピッチや、初冠特別番組『日向坂46 藤嶌果歩のほっかいど～なっつ！』の放送、15thシングル『お願いバッハ！』のMVも北海道での撮影でした」と回顧。

誌面カット『アップトゥボーイvol.359』（C）ワニブックス

　故郷での仕事については「家族も喜んでくれて、とても幸せでした！ 四期生で出演した北海道での音楽フェス『SORAON 2025』では、地元の友達や母校の先生まで観に来てくれました。友達は“アイドルをしている姿を直接見れて嬉しい”と泣いてくれて、先生は“たくさんの人に愛されているんだね。すごいね”と。その言葉で、改めて自分が素敵な環境で活動できているんだと感じました」と喜びを語った。

裏表紙『アップトゥボーイvol.359』（C）ワニブックス

　また、ニューシングル『クリフハンガー』の印象については「まず、センターを務めるまなみん（大野愛実）にピッタリな曲だと思いました。今作は、疾走感があって感情を強く出す楽曲。振り入れの際、先生から“とにかく感情を動きにしてください”と教えていただきました。姿が乱れることを怖がらずに感情を表現して欲しい、と。私はそういう表現をあまりしたことがなかったので試行錯誤しつつ、新しい挑戦ができる喜びも感じています」と明かしている。

　同号にはこのほか、日向坂46・清水理央、乃木坂46・佐藤璃果、私立恵比寿中学・仲村悠菜、僕が見たかった青空・宮腰友里亜、上西怜らも登場する。


日向坂46・藤嶌果歩、可愛すぎる萌え袖ニット姿を披露！1年ぶりに表紙に登場 | RBB TODAY
画像
藤嶌果歩が1年ぶりに表紙登場。冬の海辺やスタジオで多彩な魅力を20ページ超のグラビアで披露。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/19/242479.html?from=image-page-title続きを読む »

日向坂46・正源司陽子、吸い込まれそうなまっすぐな瞳！日向坂46特集で同期・藤嶌果歩への思い語る | RBB TODAY
画像
日向坂46の正源司陽子が表紙と巻頭を飾るグラビアとインタビューで、自身の魅力や現在の思いを語る内容。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/15/240973.html続きを読む »

クリフハンガー (Type-A) - 日向坂46 (特典なし)
￥1,781
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

アップトゥボーイ2026年3月号
￥1,400
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

