吉田朱里、「とにかく派手に生きてた」10年前の写真公開！「懐かしすぎる」の声多数 | RBB TODAY

19日、元NMB48の吉田朱里が自身の公式インスタグラムを更新。10年前に撮影された写真を複数枚公開した。

公開された写真には、ピンクのジャケットにクラッシュ加工のワイドデニムを合わせたコーディネートや、ピンクの猫耳と尻尾が付いたキュートなセットアップなど、当時の印象的なスタイルが収められている。ほかにも、黒レースのうさ耳に網タイツを合わせた装い、デニムのセットアップ、レオパード柄のミニスカートに厚底のファーサンダルを合わせた姿など、多彩な着こなしを披露した。

投稿では「2016年。onespo（ワンスポ）ってブランドがめっちゃ好きで、とにかく派手に生きてた。笑」とつづり、当時を回顧。さらに、2016年は自身のYouTubeチャンネルを開設した時期でもあったとして、「とにかく周りの意見に惑わされず、自分信じて必死で生きた年だったな。ここから人生大きく変わった気がする」と振り返った。アイドル活動と並行しながら自ら道を切り拓こうとしていた姿勢に触れつつ、「あれから10年経った2026年。また大きく人生が変わるんだろうな。わくわく」と現在の心境も明かしている。

この投稿にファンからは、「懐かしすぎる」「この時の朱里ちゃんたくさんみてた」「やばいonespoとEATME着てる朱里ちゃんってほんまに伝説かわいい」「懐かしすぎます可愛すぎます」など、当時を懐かしむ声や称賛のコメントが寄せられている。

※2016年当時の写真を公開した吉田朱里の投稿（吉田朱里の公式インスタグラムより）