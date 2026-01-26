嵐、5年ぶりの新曲『Five』リリース決定！5人そろって動画で告知 | RBB TODAY

26日、嵐の公式Xアカウントが更新。新曲『Five』を3月4日にデジタルシングルとしてリリースすることを発表した。

同曲は嵐にとって5年ぶりとなる新曲。各音楽配信サービスで順次、ストリーミングおよびダウンロード配信が開始される。また、配信決定に伴い、5月31日には「ファミクラストア オンライン」限定商品として、同曲のCDシングルを発売することもあわせて告知された。投稿には、メンバー5人がそろって新曲リリースを告知する動画も添えられており、ファンに向けて「ぜひ、楽しみにお待ちいただければと思います！」とメッセージを送っている。

この投稿を受け、ファンからは「新曲リリースおめでとうございます！」「『Five』楽しみにしています」「感極まり…言葉が出てこない…嵐新曲なんて…」「嬉し過ぎるサプライズありがとうございます」など、祝福の声が相次いでいる。

※3月4日(水)に新曲リリースを発表した嵐の投稿（嵐の公式Xアカウントより）