嵐、5年ぶりの新曲『Five』リリース決定！5人そろって動画で告知 | RBB TODAY

26日、嵐の公式Xアカウントが更新。新曲『Five』を3月4日にデジタルシングルとしてリリースすることを発表した。
同曲は嵐にとって5年ぶりとなる新曲。各音楽配信サービスで順次、ストリーミングおよびダウンロード配信が開始される。また、配信決定に伴い、5月31日には「ファミクラストア オンライン」限定商品として、同曲のCDシングルを発売することもあわせて告知された。投稿には、メンバー5人がそろって新曲リリースを告知する動画も添えられており、ファンに向けて「ぜひ、楽しみにお待ちいただければと思います！」とメッセージを送っている。
この投稿を受け、ファンからは「新曲リリースおめでとうございます！」「『Five』楽しみにしています」「感極まり…言葉が出てこない…嵐新曲なんて…」「嬉し過ぎるサプライズありがとうございます」など、祝福の声が相次いでいる。
※3月4日(水)に新曲リリースを発表した嵐の投稿（嵐の公式Xアカウントより）
櫻井翔、MCとして助かる芸能人は？の質問に即答「やっぱ、みちょぱっすね」 | RBB TODAY
櫻井翔が、24日放送の『櫻井・有吉 THE夜会』（TBS系）で、MCとして助かる芸能人を明かした。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/03/25/197152.html続きを読む »
神木隆之介、芸歴27年でも櫻井翔のことを「先生」と呼ぶ理由 | RBB TODAY
神木隆之介が、28日放送の『櫻井・有吉 THE夜会』（TBS系）に出演。櫻井翔との“関係性”を語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/04/29/198080.html続きを読む »