BTS、新アルバム『ARIRANG』ポップアップがソウルで開催！体験型コンテンツ＆限定グッズ登場 | RBB TODAY

BTSの新たな音楽の旅を体験できる、特別な空間が誕生する。

BTSは、ソウル・龍山（ヨンサン）のHYBE社屋と、新世界百貨店本店「THE HERITAGE」の2拠点にて、3月20日から4月12日まで「BTS POP-UP：ARIRANG」を開催する。

本日3月13日17時より、公式プラットフォーム「Weverse」にて事前予約がスタート。快適な観覧環境を保つため、全3週の期間ごとに予約枠が順次オープンされる予定だ。

今回のポップアップは、ニューアルバム『ARIRANG』に込められた「韓国的な美意識」を現代的な感性で再解釈することに注力した。来場者は、新譜のメッセージを視覚的に具現化した展示を通じ、BTSが紡ぐ物語を立体的に体感できる。

会場に足を踏み入れると、アルバムタイトル『ARIRANG』を象徴する大型造形物と、床に刻まれた「北斗七星」が来場者を迎える。これらを中心に、コンセプトフォトやLP、CDなどが美しく配置され、瞬時に視線を奪われる空間となっている。

新世界百貨店本店では、新譜のコンセプトと連動した多彩な体験型コンテンツを展開。「ARIRANG MEARI（アリランの木霊）」は、自身のアイデンティティを象徴する言葉を選び、テーブルの上で転がすことで音と動きが共鳴する没入型コンテンツだ。さらに、トラックリストから自分だけのグラフィック画像を制作する「What is your love song？」など、デジタル技術を駆使したプログラムも用意されている。

また、HYBE社屋1階のポップアップストアでも、新譜の核となるコンセプトを反映したアーティスティックな演出が披露される。

グッズ販売では、特に国立博物館文化財団のブランド「MU:DS」とのコラボレーションアイテムに注目が集まっている。実際の遺物に刻まれた伝統的な文様を現代風にアレンジしたアイテムは、高い所蔵価値を感じさせる。

さらに、3月21日に光化門（クァンファムン）広場で開催されるカムバックライブの観覧者に向けた「現場受け取り」サービスも実施。公演当日、会場から半径10km以内でWeverse Shopから購入すれば、ライブ会場付近でスムーズに商品を受け取ることが可能だ。

注目のフルアルバム『ARIRANG』は、3月20日13時にリリースされる。BTSにとって約6年1カ月ぶりとなる本作は、パン・シヒョク議長が総括プロデュースを担当。「今のBTS」を凝縮した全14曲が収録される。

