“世界で100個限定”の希少グッズも…BTS、韓国ホテルと豪華コラボ！カムバック記念プロモーション実施へ | RBB TODAY

BTSが、カムバックを記念した特別なコラボレーションを展開する。

3月13日、プレミアム・アーバン・ウェルネスホテル「The Westin Seoul Parnas（ウェスティンソウルパルナス）」は、BTSの5thフルアルバム発売を記念したコラボプロモーションの実施を発表した。

今回のプロモーションは、BTSのカムバックとワールドツアーを記念して行われるグローバルプロジェクト「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL」と連動したプログラムで、世界中のファンが、公演の感動と共に“K-グルメ”を体験できるよう企画された。

ウェスティンソウルパルナスは、3月20日から客室パッケージ「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL Journey with The Westin Seoul Parnas」を提供する。このパッケージには、世界にわずか100セットしか存在しない「BTS THE CITY」限定グッズコレクションが含まれる。グッズは、「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL」の公式ロゴがデザインされたクッション、ブランケット、バンダナ、キャリーステッカーの4種類で構成されている。

ホテル内のレストランでも、BTSプロジェクトと連動したスペシャルメニューが登場する。アジア5カ国の料理を楽しめる「Asian Live」では、「ARIRANG SIGNATURE JOURNEY－韓国の旋律、美食で完成する－」をコンセプトにした特別メニューが用意される。

メニューは全5種類で、国産エゴマ油の冷麺や韓牛チヂミ、水刺身（ムルフェ）、韓牛サーロインステーキを添えたビビン麺、黒豚サムギョプサルのキムチチャーハン、アワビのカンプンギなど、韓国グルメの魅力を凝縮したラインナップとなっている。

また、ロビーラウンジ＆バー「The Logue」では、BTSを象徴する数字「7」からインスピレーションを得た「Global Signature Bite 7」を提供。韓国の伝統料理である九節板（クジョルパン）をモチーフに、世界の美食を一つのプレートにまとめたメニューだ。

さらに、韓国の伝統食材であるミスッカル（粉末状の穀物や豆を使用した健康ドリンク）を取り入れた「アリラン・ラテ」も発売される。ドリンクの表面には「BTS THE CITY ARIRANG」のロゴデザインが施され、特別感を演出している。

ホテル関係者は「BTSのカムバックとワールドツアーを記念し、ソウルを訪れるグローバルファンに特別なホテル体験を提供したい」と語り、「ウェスティンソウルでしか体験できないBTSテーマの宿泊とグルメコンテンツで、特別な思い出を作ってほしい」とコメントした。

なお、本プロモーションは、3月20日から4月19日まで開催される予定だ。

