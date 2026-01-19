菊地亜美、ママ友・北川景子の“自然な気遣い”に感激「綺麗な人あるあるじゃない？！」 | RBB TODAY

タレントの菊地亜美が16日、自身のインスタグラムを更新。現在2児の母同士でママ友の北川景子とランチを楽しんだことを報告し、仲睦まじい2ショット写真を公開した。

公開された写真は、左手を顎に添えて微笑む菊地と、隣で穏やかな笑顔を見せる北川が顔を寄せ合い、リラックスした表情を見せた2ショット。菊地は「先日、今年初景子さんとランチ」と報告。続けて「お迎えまでマシンガンに話して楽しかった」と綴り、限られた時間の中で会話が弾んだ様子を明かした。さらに、写真撮影時の北川の行動について「絶対、ぐい！っと私より前に出てくれるの」と紹介した。

その理由について菊地は、「私の顔がドデカくならないように！（とは言わずに自然にw）」と、遠近法で顔が大きく写らないよう配慮してくれているのだと推測。「そこで気付いた…これ、本当に綺麗な人あるあるじゃない？！笑」と、北川のさりげない気遣いに感嘆した様子をユーモアを交えてつづっている。

この投稿には、ファンから「二人とも素敵です」「文章から二人とも素敵なんやと思います」「美人のツーショットが見れて幸せです」「お二人共綺麗で思わず画面見惚れちゃいました」などの声が寄せられている。

菊地は2018年に5歳年上の一般男性と結婚。2020年8月に第1子女児が誕生、昨年3月には第2子女児が誕生した。北川は2016年、シンガーソングライターのDAIGOと結婚。2020年に第1子となる女児、2024年に第2子となる男児が誕生した。

※菊地亜美、ママ友で女優の北川景子と仲睦まじいツーショット投稿（菊地亜美の公式インスタグラムより）