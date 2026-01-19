蓬莱舞、初めてのタイで一人旅気分！20歳の節目を収めた2nd写真集が発売決定 | RBB TODAY

3月31日、グラビアアイドル・女優の蓬莱舞の2nd写真集（光文社）が発売される。それに伴い、同作の先行カットが公開された。

蓬萊は2022年にヤングジャンプ「制コレ22」でグランプリを受賞。週刊誌や漫画誌のグラビアを中心に活動するほか、近年はドラマや映画、MVなど映像作品への出演も重ねている。同作は1月17日に誕生日を迎え20歳になった蓬萊が、初めて訪れたタイを一人旅するような雰囲気で撮影。これまでにない自然体な表情、佇まいを収めた作品となっている。

蓬莱舞『2nd写真集（仮）』撮影／佐藤佑一 Ⓒ光文社

撮影はタイ・バンコクとパタヤ近郊で敢行。賑やかなナイトマーケット、エキゾチックな路地、旅情たっぷりの鉄道や駅、山間のパイナップル畑、美しいビーチ、プール付きのラグジュアリーなヴィラといった多彩なシチュエーションで、等身大の蓬莱の魅力を切り取った。王道のビキニ、ワンピースといった水着に加え、大人なランジェリーにも初挑戦。抜群のスタイルで、彼女史上もっともセクシーな姿も披露している。

蓬莱舞『2nd写真集（仮）』撮影／佐藤佑一 Ⓒ光文社

また3月29日には、タワーレコード池袋店にて発売記念イベントも実施予定だ。

同作について蓬莱は「この度、2nd写真集を発売させていただくことになりました。撮影地はタイ。観光地ではなく、裏路地や街の気配、自然の中に身を置きながら、20歳になる節目の年に撮影できたことをとても嬉しく思っています。素敵な環境を作ってくださったスタッフの皆さん、いつも応援してくださっている皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。今回、お仕事というよりは、旅行をしているような感覚で、素の蓬萊舞を写していただきました。作り込むのではなく、その瞬間の感情や表情を大切にし、大好きな世界観の中に作られていない私がいます。一瞬一瞬の空気ごと、受け取っていただけたら嬉しいです。」と語っている。