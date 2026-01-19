来期朝ドラ『風、薫る』主演・上坂樹里、人生初のゲレンデ撮影！「JR SKISKI」新CMが本日より放送開始 | RBB TODAY

19日、2025-2026年シーズンの「JR SKISKI」キャンペーンの新ヒロインに俳優の上坂樹里を起用した新CM「今だけは青い冬。」ゲレンデ篇の放映が開始された。

同キャンペーンは1991年から展開しているスキー旅行のキャンペーンだ。今シーズンのキャッチコピーは「今だけは青い冬。」で、やや制限や規律に縛られる高校生までと、仕事や責任を背負う社会人になるまでの間にある大学生時代に焦点を当てた。そんな時期にしか過ごせない、キラキラとした「青い冬」が「今だけは」あるという思いを込めている。

新CMの撮影は2025年12月上旬に2日間、国内のスキー場で実施した。今季のCMコンセプトは「大学生の今しか体験できない冬」だ。初めてのスキー旅行に訪れた、大学4年生と2年生の6人グループのサークル仲間という設定で、後輩のヒロイン・樹里（2年生）と、スキー初心者の、気になる先輩男子・航（4年生）を中心に、「学生最後の冬」を少しだけ意識しつつも、これまで過ごしたことのない、今だけの「青い冬」を過ごす学生たちの、キラキラする姿を描いている。

上坂は撮影を終えた率直な感想として「撮影は本当にあっという間でした。スキー場に来て撮影が進んでいく中で、今『JR SKISKI』の撮影をしているという実感がどんどん湧いてきて、改めてとても幸せを感じました」とコメント。

初めてのスキー場での撮影について「空気がとても澄んでいて、終始、雪景色を楽しみながら撮影をしていたんですけど、このスキーウェアが思っていた以上に暖かくて、楽しく撮影することができました。人生で初めてスキー場に来られることができて、とても嬉しかったです」と語った。

今回スキー初挑戦だったが、やってみていかがだったかという質問には「頭の中では爽やかに滑れるイメージはあったんですけど、実際に挑戦してみると、最初は、歩いたり、立つのも難しくて、その基本動作が難しかったんですけど、少しずつ安定して立てるようになったり、ちょっと滑れるようになったり、その感覚を味わえることがとても楽しかったです」と振り返った。

2026年度前期・連続テレビ小説『風、薫る』にW主演としての出演も決まっている上坂は、今後どのような女優になっていきたいかという質問に「どんな役にも挑戦できる柔軟さと、それぞれの作品の世界観の中で、ちゃんとひとりの人間として存在できる、そんなお芝居ができる俳優になりたいです」と抱負を語った。

今年の抱負については「『体力をつける』です。今まで運動をちゃんと習慣的にやっていなくて、これからたくさんお芝居もしたいですし、お仕事をしていく中で、ちゃんと自分の体をケアするというところに、これからもっと気を使いたいなと思いました。今回の撮影でも『スキーってこんなに体力を使うんだ！』と思ったので、次ゲレンデに来る機会があった時に、ずーっと1日中できるような、そんな体力をつけたいなと思って、この抱負にしました」と述べた。

キャンペーン期間は2025年12月15日から2026年3月31日まで。キャンペーンサイトでは、各スキー場までおトクに行けるきっぷや旅行商品、期間限定キャンペーンなどを紹介している。

上坂は2005年生まれの20歳。「ミスセブンティーン2021」ファイナリストで、2021年8月より『Seventeen』専属モデルとして活動している。 2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』では見上愛とW主演に抜てき。明治初期の看護師養成所を舞台に、生まれてすぐ親に捨てられ教会で保護されて育った大家直美役を演じる。

※JR SKISKI「今だけは青い冬。」ゲレンデ篇 本編15秒