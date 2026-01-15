高さ25cmのタワーパフェも登場！ガスト、“雪見だいふく”スイーツ4種を22日から販売 | RBB TODAY

ガストが、ロッテの人気アイス「雪見だいふく」を使ったコラボスイーツ4種を1月22日から3月11日まで全店で販売する。

ガスト「雪見だいふく」コラボ

「いちごと雪見だいふくのパフェ」(税込999円)は、甘酸っぱい国産いちごと雪見だいふくのコクのあるバニラアイスの相性が特徴だ。高さ約25cmのパフェとなっている。サクサクの紅茶風味パイやマスカルポーネクリーム、いちごゼリーなど多層のコントラストを楽しめる。パフェの中身は、ミニ雪見だいふく、国産いちご、いちごソース、紅茶風味パイ、ミックスベリー、いちごゼリー、マスカルポーネクリーム、ホイップクリームとなっている。

「いちごと雪見だいふくのプリンサンデー」(税込699円)は、優しい口あたりのいちごゼリーに、懐かしい味わいの自家製プリンをのせた新感覚のスイーツだ。サンデーの中身は、ミニ雪見だいふく、国産いちご、ガストプリン、いちごソース、紅茶風味パイ、ホイップクリーム、ミックスベリー、いちごゼリーで構成される。

いちごと雪見だいふくのプリンサンデー（税込699円）

「あったかひんやり!いちごと雪見だいふくとりんごパイ」(税込799円)は、人気の焼きたてりんごパイに、いちごとミニ雪見だいふくをのせた一品。温と冷が溶け合う味わいを楽しめる。

あったかひんやり！いちごと雪見だいふくとりんごパイ（税込799円）

「雪見フルーツだいふく」(税込499円)は、ミニ雪見だいふくとあんこに、マンゴー、いちご、キウイをのせた、見た目も可愛い3種のフルーツだいふくだ。

雪見フルーツだいふく（税込499円）

全てのスイーツに刺さっているコラボ旗は、今年1年の運勢を占う「"大"福くじ」付きだ。「大福吉」「幸福吉」「満福吉」の全3種のうち、どの福が届くかは運次第となっている。

また、1個50円で「追い雪見」を楽しむこともできる。商品はミニ雪見だいふくを使用している。

販売は10時30分からで、0時以降は販売していないメニューがある。22時以降の注文には深夜料金10%が加算される。対象期間は予告なく終了する場合がある。