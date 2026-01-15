いちごスイーツ＆アメリカングルメが食べ放題！リーベルホテル大阪の春ビュッフェが3月1日スタート | RBB TODAY

リーベルホテル大阪は、ビュッフェ「Berry in the City~ニューヨークの街角気分を愉しむストロベリースイーツ&ディナービュッフェ~」を3月1日から5月14日まで3階「Dining BRICKSIDE」にて開催する。

スイーツには「いちごとチョコのワッフルパフェ」「いちごチョコチャンククッキー」「いちごのティラミス」「いちごタルト」「いちごのショートケーキ」「いちごのシュークリーム」「いちごと白ワインのジュレ」などが並ぶ。

冷製料理には「アスパラガスのヴェリーヌ ~ハーブの風~」「シュリンプカクテル ブリックサイドスタイル」「スモークサーモンのベーグルサンドウィッチ ピンチョススタイル」「ウォルドーフ風サラダ」「チキングリルとワイルドライス」を用意。

温製料理には「ケイジャンチキン ブリックサイドスタイル」「バッファローチキンウィング」「白身魚と春野菜のグラタン ブリックサイドスタイル」「チリコンカン トルティーヤ・アボカド・トマトサルサ添え」などを用意。

メイン料理には、スパイスを効かせた味付けが食欲をそそる「ケイジャンチキン ブリックサイドスタイル」、ホタテ貝に香草バターとチーズをトッピングし焼き上げた「ホタテのロックフェラー風グリル」など、多様な食文化が交差するニューヨークをイメージし、アメリカ各地のクラシックメニューをリーベルホテル風にアレンジした料理の数々が並ぶ。

また、食べ応え満載の「サーロインステーキ 春野菜のグリル」や「チキンオーバーライス」を、ライブ料理で提供。注文を受けてからスタッフが目の前で仕上げ、出来立てを楽しめる。

ビュッフェ会場は3階「Dining BRICKSIDE」。提供期間は2026年3月1日から5月14日まで。

販売価格は食べ放題+ソフトドリンク飲み放題(制限時間120分制)で、大人(中学生以上)7,000円、小学生3,500円、未就学児(4歳から6歳)2,000円。飲み放題(アルコールドリンク)は2,500円。

ゴールデンウィーク期間(5月2日から5月5日)は、大人(中学生以上)8,000円、小学生4,000円、未就学児(4歳から6歳)2,000円となる。営業時間は17時00分から21時30分(最終入店21時00分)。