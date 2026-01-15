伊藤久右衛門、“源氏物語”テーマの「いちご抹茶スイーツ」提供開始！ | RBB TODAY

伊藤久右衛門は、伊藤久右衛門茶房にて「いちご抹茶パフェ」「源氏物語 いちご抹茶スイーツプレート」を1月10日から提供開始した。

鮮やかなピンクのマカロンクッキーに、旬の国産いちごをトッピングした「いちご抹茶パフェ」が期間限定で登場。宇治抹茶ゼリーや白玉が織りなす食感と、赤・白・緑のコントラストが目にも美しい一品だ。

伊藤久右衛門が本店を構える京都・宇治は、源氏物語「宇治十帖」の舞台としても知られる。「いちご抹茶パフェ」と同日に、源氏物語をイメージした「源氏物語 いちご抹茶スイーツプレート」も登場した。

同プレートは、宇治抹茶ロールケーキ、だいふく、チーズケーキをはじめ、ミニいちご抹茶パフェ、宇治抹茶＆宇治ほうじ茶の生チョコレート、宇治抹茶＆バニラアイスなど、8種のスイーツが盛り込まれた季節限定メニュー。宇治抹茶×いちごの多彩な魅力を存分に堪能できる。

価格は、「いちご抹茶パフェ」が単品1,390円、お茶セット1,890円。「源氏物語 いちご抹茶スイーツプレート」が単品1,690円、お茶セット2,190円。取扱い店舗は、「いちご抹茶パフェ」が宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店、「源氏物語 いちご抹茶スイーツプレート」が宇治本店・JR宇治駅前店となっている。