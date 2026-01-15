コメダ珈琲店×CLUB HARIE、バレンタイン限定チョコレートを販売！“深煎りコメダブレンド”使用 | RBB TODAY

コメダ珈琲店とCLUB HARIEのバレンタイン限定コラボレーション第2弾として「ハートブラウニーコメダブレンド 10ピース」と「ブラウニーサンドコメダブレンド」の2商品が、クラブハリエ バレンタインコレクション2026にて販売される。販売期間は店舗によって異なる。

珈琲所 コメダ珈琲店×CLUB HARIE

「ハートブラウニーコメダブレンド 10ピース」は、コメダブレンドの豆をあえて深煎りにして抽出したコーヒーを生地やガナッシュに使用。ナッツがアクセントの生地に2層のガナッシュをあわせ親しみやすい味わいに仕上げている。コーヒーの香りと深みを活かしたシェフこだわりのチョコレートと、ホワイトチョコレートのガナッシュでまろやかに仕上げた。パズルのピースのように切り分けたブラウニーの中には、コーヒーカップのモチーフをしのばせている。価格は2,376円。

「ブラウニーサンドコメダブレンド」は、コメダブレンドの豆を深煎りにして抽出したコーヒーを使い、しっとりと仕上げたブラウニー生地を、ビターチョコレートでコーティング。細かく砕いたコーヒー豆を練り込んだサクサクのサブレでサンドしている。口いっぱいに広がるコーヒーとチョコレートの豊かな香りが重なり合う、バレンタイン限定のおいしさとなっている。コメダ珈琲店のコーヒー豆62%使用(コーヒーに占める割合)。価格は3個入1,080円、5個入1,890円。

コメダ珈琲店×CLUB HARIE ブラウニーサンドコメダブレンド

コメダ珈琲店×CLUB HARIE ブラウニーサンドコメダブレンド 3個入／1,080円

販売は、クラブハリエ公式オンラインショップ（2026年1月4日～受注開始）のほか、各会場で展開される。「ハートブラウニーコメダブレンド 10ピース」は、ラ コリーナ近江八幡（1月10日～2月15日）／舞浜イクスピアリ（1月15日～2月14日）／JR名古屋タカシマヤ＆B-studio名古屋（各1月16日～2月14日）／大丸札幌（1月17日～2月15日）／京都高島屋（1月17日～2月14日）／岡崎フードメゾン（1月21日～2月14日）／うめだ阪急（1月21日～2月14日）／あべのハルカス近鉄本店（1月28日～2月14日）で販売。「ブラウニーサンドコメダブレンド」は、ラ コリーナ近江八幡（1月10日～2月15日）／JR名古屋タカシマヤ（1月16日～2月14日）で販売される。