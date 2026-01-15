ひなた坂46、新曲「君と生きる」MV公開＆先行配信！あふれる涙で“別離”を表現 | RBB TODAY

15日、日向坂46の16thシングル「クリフハンガー」に収録される、ひなた坂46楽曲「君と生きる」のMusic Videoが公開され、同時に先行配信もスタートした。

ひなた坂46は日向坂46のアンダーメンバーの呼称。同楽曲はグループとして3作品ぶりのひなた坂46楽曲となる。センターは、10thシングル「Am I ready?」でもセンターを務めた経験のある三期生・上村ひなのが務める。

同作は「別れの瞬間」をテーマに、大切な“君”と生きる幸せや、世の中に存在する別離を体当たりで表現した作品。メンバーが見せる感情的な表情や涙も見どころとなっている。

日向坂46

16thシングル「クリフハンガー」は1月28日に発売。ラインアップはBlu-ray付きの初回仕様限定盤TYPE-A～D（各2,000円）と、CDのみの通常盤（1,200円）の計5形態だ。各盤には共通カップリングとして「君と生きる」が収録されるほか、初回仕様限定盤のBlu-rayには、TYPE-A～Cに「日向坂46 ARENA TOUR 2025 『MONSTER GROOVE』」ディレクターズカット版、TYPE-Dに「ひなたの裏側～the other side of HINATA～」などの特典映像が収められている。

また、ライブ開催に関する情報も発表された。2月17日・18日には東京都のTOYOTA ARENA TOKYOにて「16th Single ひなた坂46LIVE」を開催。さらに4月4日・5日には、神奈川県の横浜スタジアムにて「7回目のひな誕祭」が行われる予定だ。

※日向坂46「君と生きる」MUSIC VIDEO