 ひなた坂46、新曲「君と生きる」MV公開＆先行配信！あふれる涙で“別離”を表現 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 音楽 記事

ひなた坂46、新曲「君と生きる」MV公開＆先行配信！あふれる涙で“別離”を表現

エンタメ 音楽
注目記事
ひなた坂46「君と生きる」
  • ひなた坂46「君と生きる」
  • 日向坂46

　15日、日向坂46の16thシングル「クリフハンガー」に収録される、ひなた坂46楽曲「君と生きる」のMusic Videoが公開され、同時に先行配信もスタートした。

　ひなた坂46は日向坂46のアンダーメンバーの呼称。同楽曲はグループとして3作品ぶりのひなた坂46楽曲となる。センターは、10thシングル「Am I ready?」でもセンターを務めた経験のある三期生・上村ひなのが務める。

　同作は「別れの瞬間」をテーマに、大切な“君”と生きる幸せや、世の中に存在する別離を体当たりで表現した作品。メンバーが見せる感情的な表情や涙も見どころとなっている。

日向坂46

　16thシングル「クリフハンガー」は1月28日に発売。ラインアップはBlu-ray付きの初回仕様限定盤TYPE-A～D（各2,000円）と、CDのみの通常盤（1,200円）の計5形態だ。各盤には共通カップリングとして「君と生きる」が収録されるほか、初回仕様限定盤のBlu-rayには、TYPE-A～Cに「日向坂46 ARENA TOUR 2025 『MONSTER GROOVE』」ディレクターズカット版、TYPE-Dに「ひなたの裏側～the other side of HINATA～」などの特典映像が収められている。

　また、ライブ開催に関する情報も発表された。2月17日・18日には東京都のTOYOTA ARENA TOKYOにて「16th Single ひなた坂46LIVE」を開催。さらに4月4日・5日には、神奈川県の横浜スタジアムにて「7回目のひな誕祭」が行われる予定だ。

日向坂46「君と生きる」MUSIC VIDEO


日向坂46 四期生・年少トリオが表紙に登場！正源司陽子＆藤嶌果歩＆渡辺莉奈の“何気ない日常”を収録 | RBB TODAY
画像
日向坂46四期生トリオ「末っこむすび」が約2年半ぶりに「B.L.T.」表紙を飾り、成長と関係性を魅力的に紹介。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/29/241683.html続きを読む »

日向坂46・正源司陽子、吸い込まれそうなまっすぐな瞳！日向坂46特集で同期・藤嶌果歩への思い語る | RBB TODAY
画像
日向坂46の正源司陽子が表紙と巻頭を飾るグラビアとインタビューで、自身の魅力や現在の思いを語る内容。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/15/240973.html続きを読む »

クリフハンガー (Type-A) - 日向坂46 (特典なし)
￥1,781
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
6周年記念MEMORIAL LIVE ～6回目のひな誕祭～ in 横浜スタジアム -DAY2- (通常盤) (Blu-ray) - 日向坂46
￥6,309
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

日向坂46

坂道グループ

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top