コメダ珈琲店、「くちどけカッサータ」など季節の新作ケーキ4種登場！12日より販売 | RBB TODAY

コメダ珈琲店は12日から、季節の新作ケーキ4種の販売を開始する。今回登場するのは「キャラメル サレ」「くちどけカッサータ」「抹茶の雫」「THEベイクドチーズ」の4種類だ。価格は530円から590円で、店舗により異なる。

「キャラメル サレ」は宮古島の雪塩を使用した上品な甘さのキャラメルクリームが特徴。しっとりと焼き上げたクレープと重なる。本商品に使用している食塩中に雪塩を49％使用している。価格は530円～590円（税込）。

「くちどけカッサータ」は5種のドライフルーツとナッツで、一口ごとに変わる味わいをくちどけの良いクリームチーズと楽しめる。使用しているチーズは加熱処理済みだ。本商品に使用しているドライフルーツはオレンジピール、チェリー、レーズン、パイン、レモンピールの5種類となっている。価格は530円～590円（税込）。

「抹茶の雫」は静岡県産一番茶の抹茶クリームで包んだ黒糖クリームのやさしい甘みとコクが味わえる。価格は530円～590円（税込）。

「THEベイクドチーズ」はチーズのコクと旨みを感じる深みある味わいだ。しっとりした口当たりの王道チーズケーキに仕上げた。使用しているチーズは加熱処理済みとなっている。価格は530円～590円（税込）。

販売は一部店舗を除く。2026年7月上旬頃までの販売予定だが、変更になる場合がある。商品はすべてテイクアウト可能だ。