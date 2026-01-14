King & Prince・永瀬廉、『バナナマンのせっかくグルメ!!』初登場で“驚異の食べっぷり”！鈴木亮平と群馬・高崎でグルメ探し | RBB TODAY

18日、よる7時から『バナナマンのせっかくグルメ!!』（TBS系）が2時間スペシャルで放送される。今回は日曜劇場『リブート』より鈴木亮平、そして今回が初登場となるKing & Prince・永瀬廉の2人が参戦。群馬県高崎市を舞台に、聞き込みによるグルメ探しに挑む。

鈴木亮平＆永瀬廉（C）TBS

ロケ開始早々、食べることは好きかという問いに永瀬は「めちゃめちゃ好きです！特に白飯が一番好き」と意気込み、地元の方へのグルメの聞き込みに精を出す。そんな中、オススメされたグルメはお米ではなかったものの、高崎で毎年開催されるグルメイベント「キングオブパスタ」で3連覇を果たしているお店であることが分かり、ますます2人の期待が高まる。

続いて聞き込みをしていると、なんとまたもやグルメイベントで3年連続グランプリを獲得している名店をオススメされることに。ステーキとハンバーグのお店に伺うことになり、ついに白米を食べられることとなった永瀬は、食欲を爆発させ驚異の食べっぷりを披露する。また、バナナマン・日村勇紀は新春スペシャルに引き続き石川県金沢市、北海道札幌市でグルメ探し。スタジオには伊原六花、ハライチ・澤部佑のほか、西野七瀬、眞栄田郷敦、横澤夏子が出演する。