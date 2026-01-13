蛙亭イワクラ、3年以上交際したオズワルド伊藤と別れた理由を告白「全然コイツ無理かもって」 | RBB TODAY

11日深夜放送のバラエティー番組『有吉クイズ』（テレビ朝日系）にお笑いコンビ・蛙亭のイワクラが出演。オズワルド・伊藤俊介と破局した理由を告白した。

この日番組では、お互いの気になったことをメモし合いながら旅をする人気企画「メモドライブ」を独身男女6名で実施。企画に参加した渡辺隆が「（車内のメンバーは）みんな独身だけど、イワクラは？」と尋ねると、イワクラは「オズワルド伊藤くんと3～4年付き合いました。あの、先日別れました。今初めて言いました、いうタイミングなかったんで」と告白。ロケ時点ではイワクラと伊藤の破局は未公表であり、車内は「えぇ！」と驚きの声に包まれた。

破局した理由についてイワクラは「めちゃくちゃ結婚すると思っていたんですけど。めっちゃリアルに考えた時に、全然コイツ無理かもって」と率直に告白。続けて「いろいろ理由はあるんですけど。“旦那さん”ってなった時に、まったく頼れないなって。本当に生活が終わっていて、病院とか行かないとか。一緒に健康診断行こうとか言ったりしても、『まぁまぁまぁ』って（断られた）。死ぬ確率高いやつと、結婚せんくないっていう。全部私が言ってくることに反発してくるんですよ」とぶっちゃけた。

さらにその後も「態度が悪い」など伊藤に対する愚痴が止まらず、車内はシーンとした空気に。車内のVTRをスタジオで見返したイワクラは「今見直したら、私こんなに文句言ってたんだ」と語り、スタジオの笑いを誘った。