ずり落ちそうでハラハラ…TWICE・ダヒョン、美鎖骨丸出しのストラップレスドレス姿で魅了 | RBB TODAY

ガールズグループTWICEのメンバー、ダヒョンがしなやかな美しさを披露した。

去る3月4日、ダヒョンは自身のインスタグラムを更新。

【写真】ダヒョン、レアな“布少なめ”SHOT

キャプションには、韓国のスキンケアブランド「d’Alba（ダルバ）」とファッション誌『ELLE KOREA』のアカウントをタグ付けするなどして、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ダヒョンが『ELLE KOREA』のために行った「d’Alba」とのコラボ撮影の様子を捉えたものである。

（写真＝ダヒョンInstagram）

写真のなかのダヒョンは、鎖骨を露わにした白いドレスに身を包んでいる。スキンケア商品の撮影にふさわしい、透明感のある肌が際立っている。また、ベテランのアイドルらしく成熟した魅力を引き立たせる表情も印象的だ。

投稿を目にしたファンからは、「美しすぎる」「スタイルやば」「さすが豆腐ちゃん」といった反応が寄せられていた。

なお、ダヒョンが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中だ。ダヒョンは足首骨折のため、活動を一時中断している。

◇ダヒョン プロフィール

1998年5月28日生まれ。本名キム・ダヒョン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビュー。色白で可愛いビジュアルの持ち主で、グループ内ではリードラッパーを担当している。バラエティ番組で存在感を発揮することが多く、親しみやすい魅力で多くのファンを魅了している。2025年2月21日に韓国で公開の映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』で、TWICEメンバー初の女優デビューを果たした。

