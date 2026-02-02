江頭2:50の“誰も見たことない素顔”を収録！二階堂ふみ撮影の還暦写真集『正面突破』が発売決定 | RBB TODAY

2月27日、お笑い芸人・江頭2:50の還暦を記念した写真集『正面突破』（小学館）が発売される。撮影を担当したのは、俳優で写真家としても活動する二階堂ふみ。異色の二人が真正面から向き合った一冊となっている。

（表紙）江頭 2:50 還暦記念写真集『正面突破』©二階堂ふみ/小学館

YouTubeチャンネル「エガちゃんねる」でも人気を集める“エガちゃん”こと江頭2:50。同作には、江頭のお馴染みのスタイルだけでなく、ここでしか見られないモードな表情や、行きつけの居酒屋で見せるプライベートな一面、さらにはブリーフ団と共に温泉でくつろぐ様子などが収められている。二階堂ふみの唯一無二の視点が、これまで誰も見たことのない江頭の“素顔”を切り取った。

江頭2:50 還暦記念写真集『正面突破』©二階堂ふみ/小学館

今回の二階堂とのコラボレーションについて、江頭は「お～い、二階堂ふみ！ お前に一言、物申～す！！ お前なぁ、オレのチ●コの写真ばっかり撮りやがって・・・ ん～～～最高！！ 良く撮れてるじゃねえか！！ 女優でこんなことを楽しんで出来るやつ、他にいないぜ！！ だけどな、オレの素の顔撮りすぎなんだよ！ 完全にオレ潰し！ 営業妨害だよ！！ あれは全部、オレのチ●コ写真に差し替えろ！ わかったな！！ ・・・あ、バイトの時間だ！」とコメントを寄せている。

江頭2:50 還暦記念写真集『正面突破』©二階堂ふみ/小学館

撮影を務めた二階堂は「日本で1番カッコ悪くてカッコいい、爆発系エンターテイナーのプライドがみっちり詰まった作品になりました。雨が降っても、風が吹いても、雪が降っても、江頭2:50さんはそこにいる！ どうかご堪能ください。江頭さん、ありがとうございました。」と思いを語った。

同作には、撮影風景を収めたスペシャルメイキング動画（QRコードから視聴可能）が掲載されるほか、特製「エガシール」も封入される。また、特別施策としてセブンネットショッピング購入者限定の特別スマホサイズステッカーや、セブン-イレブン店内マルチコピー機での限定ブロマイド販売（全8種）も決定している。