 生見愛瑠、『CanCam』表紙に登場！秋色ノースリで大人の色気魅せる | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

生見愛瑠、『CanCam』表紙に登場！秋色ノースリで大人の色気魅せる

エンタメ その他
注目記事
『CanCam』10月号通常版表紙（C）小学館
  • 『CanCam』10月号通常版表紙（C）小学館
  • 『CanCam』10月号（C）小学館
  • 左から）山崎弘也（アンタッチャブル）生見愛瑠『CanCam』10月号（C）小学館

生見愛瑠、中条あやみと4年ぶりの『CanCam』表紙共演！クールでスタイリッシュに飾る | RBB TODAY
画像
生見愛瑠と中条あやみが4年ぶりに表紙共演し、「強くてカッコいい女性」をテーマに撮影。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/16/233437.html続きを読む »

生見愛瑠、透明感あふれるワンピース姿！ 『CanCam』8月号通常版表紙に登場 | RBB TODAY
画像
6月23日に発売される『CanCam』2025年8月号（小学館）の通常版で、専属モデルの生見愛瑠が表紙を飾る。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/17/231774.html続きを読む »

　22日に発売される『CanCam』10月号（小学館）に生見愛瑠が登場し、通常版の表紙を飾った。

『CanCam』10月号（C）小学館

　同誌では、専属モデル・生見愛瑠が色っぽいノースリーブコーデを披露。艶っぽいまなざしと、スラリと流れるような肩のラインが印象的に仕上がっている。中面のカバーガール特集では、「ふわもこ」要素を取り入れた秋コーデをたっぷりと披露。生見愛瑠が「私服でも挑戦してみたいな」と話すかぎ編みのニット帽がアクセントの甘めスタイルや、トレンドの重ね着風ボディスーツにざっくりとふわもこカーデをONしたカジュアルスタイルなど、多彩な装いを紹介している。

左から）山崎弘也（アンタッチャブル）生見愛瑠『CanCam』10月号（C）小学館

　秋のノースリーブ特集のページには、専属モデル・山下美月や加藤史帆も登場。お仕事、女子会、推し活など、シチュエーション別にコーデを披露している。今号では、生見愛瑠が仲良くなりたい人をお招きする人気連載『めるるの「友達100人できるかな？」』にも注目。ゲストは「ザキヤマ」ことアンタッチャブル・山崎弘也だ。

　バラエティ番組でたびたび共演している2人。山崎に生見愛瑠の素敵だと思うところを聞くと、「一貫していい意味でがんばらないところ！」（山崎）「ねぇ、言い方（笑）!!」（生見）「いや、だからいい意味でよ！」（山崎）と、まるでお笑いコンビのような掛け合いを見せた。

　コミカルな表情やポージングを次々と繰り出す山崎のサービス精神に、現場は大いに盛り上がった。生見は「おもしろくて笑いすぎて涙出た♡」と語るなど、楽しい誌面になっている。


CanCam(キャンキャン) 2025年 10 月号 [雑誌]
￥890
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
CanCam(キャンキャン) 2025年10月号 特別版【表紙:髙地優吾（SixTONES）】
￥890
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

小学館

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top