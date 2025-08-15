生見愛瑠、『CanCam』表紙に登場！秋色ノースリで大人の色気魅せる | RBB TODAY

22日に発売される『CanCam』10月号（小学館）に生見愛瑠が登場し、通常版の表紙を飾った。

『CanCam』10月号（C）小学館

同誌では、専属モデル・生見愛瑠が色っぽいノースリーブコーデを披露。艶っぽいまなざしと、スラリと流れるような肩のラインが印象的に仕上がっている。中面のカバーガール特集では、「ふわもこ」要素を取り入れた秋コーデをたっぷりと披露。生見愛瑠が「私服でも挑戦してみたいな」と話すかぎ編みのニット帽がアクセントの甘めスタイルや、トレンドの重ね着風ボディスーツにざっくりとふわもこカーデをONしたカジュアルスタイルなど、多彩な装いを紹介している。

左から）山崎弘也（アンタッチャブル）生見愛瑠『CanCam』10月号（C）小学館

秋のノースリーブ特集のページには、専属モデル・山下美月や加藤史帆も登場。お仕事、女子会、推し活など、シチュエーション別にコーデを披露している。今号では、生見愛瑠が仲良くなりたい人をお招きする人気連載『めるるの「友達100人できるかな？」』にも注目。ゲストは「ザキヤマ」ことアンタッチャブル・山崎弘也だ。

バラエティ番組でたびたび共演している2人。山崎に生見愛瑠の素敵だと思うところを聞くと、「一貫していい意味でがんばらないところ！」（山崎）「ねぇ、言い方（笑）!!」（生見）「いや、だからいい意味でよ！」（山崎）と、まるでお笑いコンビのような掛け合いを見せた。

コミカルな表情やポージングを次々と繰り出す山崎のサービス精神に、現場は大いに盛り上がった。生見は「おもしろくて笑いすぎて涙出た♡」と語るなど、楽しい誌面になっている。