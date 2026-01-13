イモトアヤコ、40歳の誕生日を報告！“自分らしさ”体現した女戦士風ショットも披露 | RBB TODAY

タレントのイモトアヤコが1月12日、自身のXを更新。40歳の誕生日を迎えたことを報告した。
投稿では「40歳になりました」と切り出し、「40代新たにスタートラインをきって羽ばたくのだという願いを込めて写真を撮りました」とつづって、節目を迎えた思いをコメント。今後についても「今までも今もこれからも自分らしく楽しく生きていこうと思います」と前向きに語っている。
あわせて公開された写真では、クラウチングスタートの構えを決めたモノクロショットや、高く跳躍するショットを披露。さらに「今までも今もこれからも自分らしく楽しく生きていこうと思います 自分らしくを体現しようとしたら最後の写真になりました 早速迷走している感もありますが、わたし自身は結構気に入ってます」と、森の中で女戦士風の姿になった躍動感のある写真も添えられている。
この投稿にファンからは「素敵な1年にしてくださいね」「40代も楽しんでください！」「めちゃくちゃ似合ってる！これからも応援してます。」「見ているこちらもパワーがもらえます」など、祝福や称賛の声が寄せられている。
※イモトアヤコが40際の誕生日を報告した投稿（イモトアヤコの公式Xより）
バービー、元相方・イモトアヤコに捨てられた過去を告白！ | RBB TODAY
フォーリンラブ・バービーが、29日放送の『幸せ！ボンビーガール』（日本テレビ系）に出演。元相方・イモトアヤコとの因縁の過去を明かした。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/06/30/189916.html続きを読む »
イモトアヤコ、海外ロケで分かったセレブの習性明かす | RBB TODAY
イモトアヤコが、20日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）で、海外へ行って分かったセレブの実態を紹介した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/03/21/218192.html続きを読む »