37歳・鈴木奈々、久しぶりの制服姿！生足チラリのレアオフショにファン歓喜 | RBB TODAY

9日、タレントの鈴木奈々が自身のインスタグラムを更新。キュートな制服姿のオフショットを披露した。

鈴木奈々（写真は鈴木奈々の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

公開されたのは、グレーのブレザーに落ち着いた色味のチェック柄スカート、リボンを合わせた制服コーデ。髪はアップにまとめ、丸メガネを着用。足元は黒のハイソックスとローファーでまとめている。ミニスカートからは手入れの行き届いたスラリとした太ももがのぞき、鏡越しにスマートフォンで自撮りをする姿が収められている。

鈴木は投稿で「昨日は久しぶりに制服を着ました！」と報告。「普段スカート履かないから生足出すの恥ずかしい」と本音を漏らしつつも、「けどコスプレしてるみたいで楽しかった」と撮影を楽しんだ様子をつづった。また、「前日足出すからスクラブしました スベスベになった！」と、“足出し”スタイルに向けて念入りにボディケアを行ったことも明かしている。

この投稿に、ファンからは「現役JKより可愛い」「べっぴん」「ミニスカートがめちゃくちゃ似合ってかわいい」など、絶賛の声が寄せられている。