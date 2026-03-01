Stray Kids、キュートな笑顔に“ときめき指数”上昇！ファンミーティングのティザー画像公開 | RBB TODAY

Stray Kidsがキュートなビジュアルを公開し、ファンミーティングへの期待感を高めた。

Stray Kidsは、3月28日・29日、4月4日・5日に韓国・仁川インスパイアアリーナで公式ファンミーティング「Stray Kids 6TH FANMEETING "STAY in Our Little House"」を開催する。

所属事務所JYPエンターテインメントは公式SNSを通じて、ファンミーティングのティザー画像を公開し、開催に向けたムードを盛り上げた。

公開された画像には、温かな雰囲気の部屋で柔らかな魅力を放つメンバーの姿が収められている。アイスクリームやぬいぐるみなどの可愛らしい小物が居心地の良い空間を演出し、メンバーの明るい笑顔がファンの心を掴んだ。

“コンセプトの達人”として知られるStray Kidsは、これまで開催してきたファンミーティングごとに、独創的なテーマでファンに新鮮な楽しみを提供してきた。デビュー8周年を控える今回の公演では、タイトル『STAY in Our Little House』が示す通り、「僕たちだけの小さな家」にSTAY（ファンダム名）を招待し、長く記憶に残る特別な思い出を刻む予定だ。

Stray Kidsは、グローバル市場で圧倒的な存在感を示している。最近では、国際レコード産業連盟（IFPI）が発表した2025年度の「グローバル・アーティスト・チャート」および「グローバル・アルバム・チャート」のトップ10に、K-POPアーティストとして唯一ランクインした。さらに、今年6月にはアメリカ・ニューヨークで開催される「ザ・ガバナーズ・ボール・ミュージック・フェスティバル（The Governors Ball Music Festival）」、9月にはブラジルの「ロック・イン・リオ（Rock in Rio）」にヘッドライナーとして出演する。

なお、ファンミーティング各週の最終日（3月29日、4月5日）の公演は、オンラインプラットフォーム「Beyond LIVE」で有料生配信される。チケット予約は3月6日午後8時からファンクラブ先行、9日午後8時から一般販売が開始される予定だ。

