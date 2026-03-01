ここまで変わる？『千鳥の鬼レンチャン』出演ソン・シギョン、1カ月過酷ダイエットで「シャープ」になった近況 | RBB TODAY

歌手のソン・シギョンが、徹底したダイエットにより全盛期を彷彿とさせるビジュアルを取り戻し、大きな注目を集めている。

ソン・シギョンは最近、自身のSNSを更新。「会えばいつも楽しくて、ずっと綺麗でセンスあふれる僕たちの愛らしいファジョン姉さん。美味しい手料理をご馳走になってきました」というコメントとともに、数枚の写真を公開した。

公開された写真は、ソン・シギョンが女優チェ・ファジョンのYouTubeチャンネルに出演するため、彼女の自宅を訪問した際に撮影されたものだ。二人は長年の友情を感じさせる親密で温かい雰囲気を見せ、ソン・シギョンは晴れやかな笑顔を、チェ・ファジョンは贈られた花を手に幸せそうな微笑みを浮かべている。

何よりもファンの視線を釘付けにしたのは、ソン・シギョンの劇的な変化だ。以前よりも大幅に減量した様子で、シャープになったフェイスラインを披露。普段の親しみやすい姿から一変、デビュー当時を思わせるほど引き締まった顔立ちで、ダイエットの成功を証明した。

（写真＝ソン・シギョンInstagram）1・2枚目チェ・ファジョン（左）とソン・シギョン

ソン・シギョンは、これに先立ち旧正月の連休に放送された『2025 ソン・シギョン年末コンサート「ソン・シギョン」』（原題）の中継でも、鋭くなった顎のラインがファンの間で話題となっていた。

チェ・ファジョンも彼の変貌ぶりに驚きを隠せず、「なんでそんなに痩せたの？シャープになったわね。かっこよくなりすぎて戸惑うわ。今日はちょっとときめいちゃう」と絶賛した。

気になるダイエット方法について、ソン・シギョンは「最近、化粧品のモデルになった。昔はかっこよかったと言われたので」と告白。「モデルを引き受けたからには、迷惑をかけてはいけないと思った。コンサートの時期に酒やタバコを断っても体重を落としたことはなかったが、今回はどうしても痩せなければならなかった。1カ月間、卵とさつまいもだけを食べた」と、プロ意識の高さがうかがえるストイックな裏話を明かした。

変貌を遂げた姿に、ファンからは「とても綺麗」「美しい姿にまた会えて本当に幸せ」といった熱い反応が寄せられている。

◇ソン・シギョン プロフィール

1979年4月17日生まれ。2000年10月に歌手デビューし、「第16回ゴールデンディスク新人歌手賞」を受賞。歌唱力において韓国バラード歌手のトップクラスに君臨し、 “バラードの皇帝”と呼ばれる。人気ドラマ『シークレット・ガーデン』『星から来たあなた』『雲が描いた月明り』『青い海の伝説』などのOSTを自作・歌唱したことも有名。歌手活動に限らず、日本でもNHK Eテレ『ハングル講座』のレギュラーをはじめ、各種バラエティ番組で存在感を示している。

