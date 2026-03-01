「過度な露出はご遠慮ください」…『白と黒のスプーン』出演シェフが運営するレストランの“注意書き”が話題に | RBB TODAY

Netflix『白と黒のスプーン～料理階級戦争～』で注目を集めたチェ・ヒョンソクシェフ。

彼が運営するレストランの服装に関する案内文が、オンライン上で関心を集めている。

【画像】「これはひどい」『白と黒のスプーン』料理人のコラボ弁当が炎上

最近、各種オンラインコミュニティでは、レストラン「CHOI.」の予約アプリに記載された「案内および注意事項」が共有された。

そこには「露出の激しい服装や、ほかのお客様に不快感を与える可能性のある服装はお控えください」という文言が含まれている。

一般的な飲食店では珍しい“露出自粛”の注意書きに、ネットユーザーからはさまざまな憶測が寄せられている。

一部からは、「よほど露出の激しい服装で写真を撮る人が多かったからこそ、こうした告知が出たのではないか」と、空間の品格を守るためのやむを得ない措置だと受け止める声もある。

（写真提供＝OSEN）チェ・ヒョンソクシェフ

一方で「ファインダイニングに露出の多い服装で来店するケースが本当にあるのか」と、違和感を示す意見も少なくない。

業界関係者の間では、今回の案内はファインダイニング特有の“スマートカジュアル”の延長線上にあるとの見方もある。「CHOI.」は予約ページを通じて、スリッパやビーチサンダルなどの着用をできるだけ控えるよう案内しており、今回の露出自粛の文言も、他者への配慮と格式ある食事空間づくりを目的とした方針と解釈されている。

（画像＝オンラインコミュニティ）「CHOI.」の案内文

この文言は最近新設されたものではなく、少なくとも2024年から存在していたとされる。しかし最近、チェ・ヒョンソクシェフが『白と黒のスプーン』を通じて再び注目を集めたことで、あらためて話題となった。

なお、チェ・ヒョンソクシェフは現在、バラエティ番組『冷蔵庫をよろしく since 2014』などに出演し、活発な活動を続けている。最近では、娘でモデルのチェ・ヨンスがバンドDICKPUNKSのキム・テヒョンと結婚し、妊娠を発表したことでも注目された。

