清原果耶、HANA・YURIら豪華ゲストがFENDIコレクションに来場！シックな装いで魅了 | RBB TODAY

25日、イタリア・ローマを代表するラグジュアリーブランドのフェンディが、ミラノオフィスにて2026-27年秋冬コレクションを発表した。同コレクションは、チーフ・クリエイティブ・オフィサーであるマリア・グラツィア・キウリの初コレクションとなる。
日本からは、俳優の清原果耶と、ガールズグループHANAのメンバーであるYURIが特別に参加した。さらに、ボーイズグループStray Kidsのバンチャン、グローバルガールズグループi-dleのウギ、俳優のティファニー・タンなど、各国のブランドアンバサダーがショーに駆け付けた。
会場のフロントロウには、LE SSERAFIMのホ・ユンジンをはじめ、ユマ・サーマン、ジェシカ・アルバ、モニカ・ベルッチ、ダコタ・ファニング、ヤスミン・フィニー、モデルのアイリス・ロウなど多彩な顔ぶれが並び、競泳選手のユスラ・マルディニら各界のゲストがコレクションの発表を祝福した。
その他のゲストとして、YAMATO、シェイリーン・ウッドリー、ジェシー・マーフ、キティ・キャッシュ、マティルダ・デ・アンジェリス、アイタナ、ジーン・ギャラガー、レノン・ギャラガー、アーデン・チョー、ジータ・ドートヴィルなどが参加した。
