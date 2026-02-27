 清原果耶、HANA・YURIら豪華ゲストがFENDIコレクションに来場！シックな装いで魅了 | RBB TODAY
清原果耶、HANA・YURIら豪華ゲストがFENDIコレクションに来場！シックな装いで魅了

　25日、イタリア・ローマを代表するラグジュアリーブランドのフェンディが、ミラノオフィスにて2026-27年秋冬コレクションを発表した。同コレクションは、チーフ・クリエイティブ・オフィサーであるマリア・グラツィア・キウリの初コレクションとなる。

　日本からは、俳優の清原果耶と、ガールズグループHANAのメンバーであるYURIが特別に参加した。さらに、ボーイズグループStray Kidsのバンチャン、グローバルガールズグループi-dleのウギ、俳優のティファニー・タンなど、各国のブランドアンバサダーがショーに駆け付けた。

　会場のフロントロウには、LE SSERAFIMのホ・ユンジンをはじめ、ユマ・サーマン、ジェシカ・アルバ、モニカ・ベルッチ、ダコタ・ファニング、ヤスミン・フィニー、モデルのアイリス・ロウなど多彩な顔ぶれが並び、競泳選手のユスラ・マルディニら各界のゲストがコレクションの発表を祝福した。

　その他のゲストとして、YAMATO、シェイリーン・ウッドリー、ジェシー・マーフ、キティ・キャッシュ、マティルダ・デ・アンジェリス、アイタナ、ジーン・ギャラガー、レノン・ギャラガー、アーデン・チョー、ジータ・ドートヴィルなどが参加した。


　清原果耶主演ドラマ『invert 城塚翡翠 倒叙集』（日本テレビ系、毎週土曜22時30分～）の公式ブログが29日に更新。メガネをかけた清原の第1話オフショットを公開した。
LE SSERAFIMのユンジンが、思わず目を疑う衝撃のイメチェンでファンを驚かせた。
《アルファ村上》

