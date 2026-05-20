東ブクロ、インフルエンサーに対する本音爆発「おもろいインフルエンサーいます？」 | RBB TODAY

18日放送の「耳の穴かっぽじって聞け！」（テレビ朝日系）にお笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロが出演。インフルエンサーがテレビに出ることに対し、「芸能界の敷居が下がりすぎてる」と本音を明かした。

この日番組では、日常の不満や怒りを明かす「毒出しコーナー」を放送。東ブクロは「インフルエンサーやユーチューバー、もう簡単にテレビに出すのはやめませんか？『テレビ好きなんですよ』とか言いながら、こっちの世界に飛び込む勇気も実力もなかっただけの方々なんです」と指摘した。

東ブクロによると、当初テレビ側はフォロワー数の多いインフルエンサーを起用することで高視聴率を狙っていたが、「実際全然変わらないと思う」と持論を展開。

それでもテレビに出続けているインフルエンサーがいるとし、「偉そうにしてる」「芸能界の敷居が下がりすぎてる」と不満をあらわにした。

また、東ブクロは「おもろいインフルエンサーいます？」と直球で本音を明かした。

なお、MCのウエストランド・井口浩之によると、配席に怒ったり、打ち合わせと本番で異なることを言い出すインフルエンサーもいるとのことだった。さらに「挨拶をしない」といった愚痴も語られた。

