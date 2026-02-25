映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』Prime Video独占配信決定！主演・大沢たかおがコメント「この壮大な航海の目撃者に」 | RBB TODAY

3月20日（金）より、映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』がPrime Videoで世界独占配信される。

同作は、『モーニング』（講談社）で1988年から96年に連載され、累計発行部数3200万部（紙・電子）を突破するコミック『沈黙の艦隊』（かわぐちかいじ作）を、大沢たかおを主演兼プロデューサーに迎えてAmazon MGMスタジオが実写化したシリーズ第二弾だ。



(C)2025-2026 Amazon Content Services LLC OR ITS AFFILIATES. (C)かわぐちかいじ／講談社

第一作目となるドラマ『沈黙の艦隊 シーズン1 ～東京湾大海戦～』は2024年にPrime Videoで独占配信され、Amazon MGMスタジオが日本で手掛けた作品で歴代一位の国内視聴数を記録した。続編となる本作は、昨年9月26日より全国の劇場で公開され、興行収入11億5000万円を突破している。



シリーズ第二章となる同作の舞台は、極寒の氷の世界・北極海。原作漫画随一の激しい魚雷戦が繰り広げられるバトルシーン〈北極海大海戦〉と、連載当時にテレビ特番が組まれるほどの社会現象となった〈やまと選挙〉が描かれる。

砕ける流氷を回避しながら最新鋭潜水艦同士がぶつかり合う緊迫の水中バトルと、衆議院解散総選挙という政治サスペンスが同時進行し、息をつかせぬ展開が繰り広げられる 。国の未来を決める選挙というテーマを通じて、現代にも通じる問いを投げかける作品だ。「核抑止力をもって世界平和をいかに達成するか」という問題提起が、海中戦闘アクションと政治サスペンスに乗せてストーリー展開される。

日本映画初となる海上自衛隊・潜水艦部隊の協力を得て撮影した実物の潜水艦と、VFX技術を融合させ、臨場感ある映像体験が実現した。制作はCREDEUSが手がけ、『ハケンアニメ！』で日本アカデミー賞・優秀監督賞をはじめ数々の映画賞受賞を果たした吉野耕平が監督を務める。



主演兼プロデューサーの大沢たかおは「昨年秋に劇場公開した『沈黙の艦隊 北極海大海戦』が、3月20日いよいよPrime Videoに浮上します。見どころは、私自身が原作を読んだときに最も映像化したいと感じた、海江田四郎率いる〈やまと〉と米国最強の潜水艦が激突する北極海での死闘。静寂を切り裂く魚雷の轟音。氷を突き破り浮上する潜水艦の圧倒的な迫力。すべてのシーンにキャスト・スタッフが魂を込め、潜水艦アクション映画の限界に挑みました。劇場でご覧になった方も、今回初めて触れる方も。配信というパーソナルな空間で、この壮大な航海の目撃者になっていただけたら嬉しいです。一瞬も見逃せない緊張感を、どうぞ心ゆくまで味わってください。」とコメント。

原作者のかわぐちかいじは「『沈黙の艦隊 北極海大海戦』が配信となります。本編は〈やまと〉全航海においての最大の敵との極海での激闘です。原作では敵の眼を通し〈やまと〉と海江田艦長を体験するという感覚で描き進めました。自分では、より一層〈やまと〉と海江田艦長の凄さ、その大望を実現するための強い意志が伝わってくる表現ができたと思っています。実写映像では、それがより増幅して伝わる出来映えとなっています。観ていただければ、運命としか思えない『〈やまと〉海江田艦長体験』を感じてもらえることと思います。」と期待を寄せる。

吉野耕平監督は「時代を超えて生き続ける『沈黙の艦隊』が、また一つ新たな壁を超え世界に届きます。バトルアクションも政治ドラマも原作屈指の激しい展開が続くシーズン2ですが、その中に込められた人々の営みや願いも、届いてほしいと願っています。北極海の極夜を抜け、その先の夜明けへ。物語は進んでいきます。」と語る。

Amazon MGMスタジオ インターナショナルオリジナル作品製作のバイスプレジデントを務めるニコール・クレマンは、「劇場版が幅広い観客の皆様にご支持いただき、日本屈指の実写フランチャイズとしての揺るぎない人気を築き上げました。本作では実物の潜水艦と最先端のVFX技術を融合させ、原作の壮大な世界観をこれまでにないクオリティで映像化しています。北極海を舞台に繰り広げられる息をのむ潜水艦戦と、緊張感みなぎる政治サスペンスが絡み合う、Amazon MGMスタジオが自信を持ってお届けする日本のシグニチャーシリーズを、世界中の皆様にお届けできることを誇りに思います」とコメントしている。

監督は吉野耕平、脚本は髙井光、音楽は池頼広が担当する 。主題歌は、作詞・作曲を宮本浩次、編曲をまふまふが手がけたAdoの「風と私の物語」だ。製作はAmazon MGMスタジオ、制作プロダクションはCREDEUS、協力は防衛省・海上自衛隊、配給は東宝が務める。