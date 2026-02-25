SKE48・相川暖花、モスバーガーの新商品をプロデュース！名古屋名物「台湾ラーメン」風味のハンバーガーを3月3日より発売 | RBB TODAY

中京テレビの朝の情報番組『あさドレ♪』(中京テレビ)とモスバーガーのコラボレーション商品が3月3日から発売される。愛知・岐阜・三重のモスバーガー115店舗で数量限定での販売となる。

「あさドレ♪」×「モスバーガー」コラボ商品 3月3日発売決定！

今回のコラボ商品をプロデュースするのは、SKE48Team Sのリーダー・相川暖花。SKE48ラーメン部の部長も務める相川が提案したのは、名古屋名物「台湾ラーメン」の風味を感じられるハンバーガーだ。台湾ラーメンの特徴でもあるミンチソースをハンバーガー用にアレンジし、豚ロースのメンチカツにのせた。

相川暖花(SKE48)© 2025 Zest, Inc.

さらに、番組キャラクター「あさドレ♪ちゃん」の4色(赤・緑・黄色・ピンク)をイメージした食材として、赤パプリカ、キャベツ、目玉焼き、豚ロースを使用している。

プロデューサーの相川も「うま辛の台湾ラーメンの味がする!ふわふわのパンとサクサクのカツにミンチソースが全部マッチしている!これは売れます!」と太鼓判を押す一品だ。セット価格は1,140円、単品は690円となる。

加えて、三重県の名産品伊勢醤油を使った、ちょっとパンチのあるドリンクも登場する。伊勢醤油とは、三重県産の大豆と小麦を原材料に使用した三重の地醤油で、たまり醤油の風味と濃口しょうの華やかな香りが特徴だ。伊勢醤油を使用した珈琲キャラメルソースをトッピングした「まぜるシェイク 珈琲キャラメル仕立て～華やぎ伊勢醤油使用～」は、甘じょっぱくてクセになる味わいに仕上がっている。価格はSサイズ350円、Mサイズ430円だ。

まぜるシェイク 珈琲キャラメル仕立て～華やぎ伊勢醤油使用～ Mサイズ430円

販売店舗は愛知・岐阜・三重県内のモスバーガー115店舗で、数量限定のためなくなり次第終了となる。一部の店舗では販売していない場合があり、外部宅配サービス(Uber Eats等)では注文できない。時間帯によっては購入できない場合もある。