【NHK紅白】“夏バンド”TUBE「季節がアウェイだけど、精一杯盛り上げます！」 | RBB TODAY

ロックバンド・TUBEが28日、都内・NHKホールで開催中の「第76回NHK紅白歌合戦」のリハーサル＆音合わせに登場した。

今年デビュー40周年を迎えたTUBEは、紅白 夏の王様メドレー「シーズン・イン・ザ・サン」「恋してムーチョ」「あー夏休み」を披露予定。

ボーカルの前田亘輝は「とにかく季節がアウェイなので呼ばれたことに驚いていますが、精一杯盛り上げたいと思います」と自虐。「やるぞ、オー！」と気合を入れて会場を盛り上げた。

当日のステージ「夏の王様メドレー」ついては「NHKさんの方が季節も何も気にせず、真夏にしてくださいっておっしゃってくださったので、思い切ってやらせていただきたいと思います。祭りですから。どわーっと盛り上げていきます」と予告。角野も「会場は暖房多めでやります」と補足し笑わせた。

初出場となった1993年に大御所タレントの和田アキ子に怒られたことが話題になっていたTUBE。これについて「大御所さんに怒られたそうで」と話題を振られるた前田は、「怒られたというか、GパンとTシャツで出たんですよ。紅白ってそんなもんじゃねえぞって（言われた）。名前は言えないんですけれど、アッコに言われました」とコメント。先日、和田に会いステージを絶賛されたことも明かし「和田アキ子さんから（紅白出場について）エールはあった?」と聞かれると「1ミリもなかったです」と答えて笑いを誘った。

第76回NHK紅白歌合戦は、12月31日午後7時20分から11時45分まで放送予定。